Armement au Maghreb : les ventes d’armes américaines ont atteint 8.54 milliards $

Photo: Marines

Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, divers pays à travers le monde ont entamé une course intense à l’armement. En Afrique, les pays du Maghreb font partie des pays achètent le plus d’armes. Le Maroc notamment collabore avec diverses puissances pour assurer ses stocks d’armes de dernière génération.

Pour son approvisionnement en armement de qualité, le Maroc a l’habitude de se tourner vers les États-Unis. Le royaume chérifien consolide son statut de principal acquéreur d’armement américain en Afrique. Selon les responsables militaires US, Rabat continue d’intensifier sa coopération militaire avec Washington, avec des achats qui atteignent 8,545 milliards de dollars via le programme de ventes militaires à l’étranger.

Publicité

Ce dispositif permet aux pays partenaires de se procurer du matériel de défense, des services de formation et des infrastructures stratégiques directement auprès des industriels américains, sous supervision gouvernementale. Cette montée en puissance des acquisitions militaires marocaines s’inscrit dans une relation de défense bien ancrée entre Rabat et Washington. Le Maroc bénéficie depuis plusieurs décennies du soutien des USA, que ce soit en matière de modernisation de son armée ou de formation de ses forces.

En tant qu’allié majeur hors OTAN, le royaume a accès à des équipements de pointe, notamment des avions de chasse, des systèmes de défense sol-air et des véhicules blindés. L’intérêt croissant du Maroc pour les équipements militaires américains répond à plusieurs enjeux stratégiques. D’une part, il s’agit d’assurer la sécurité nationale et de renforcer ses capacités de dissuasion face aux tensions régionales. D’autre part, cette dynamique permet au pays de jouer un rôle clé dans les initiatives de défense multilatérales aux côtés de ses partenaires occidentaux.

Les récentes transactions comprennent des achats de missiles, d’avions F-16 modernisés et de systèmes radar avancés, destinés à améliorer l’interopérabilité avec les forces alliées. Cette montée en puissance s’inscrit dans une vision plus large qui vise à faire du Maroc une puissance militaire incontournable sur le continent. Avec un budget de défense en hausse et des ambitions affichées en matière de modernisation militaire, le Maroc confirme son rôle de partenaire privilégié des États-Unis sur le plan sécuritaire. Dans un contexte régional marqué par des tensions et une course à l’armement, le royaume continue de se positionner comme un acteur incontournable dans l’architecture de défense africaine.