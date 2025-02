Bénin : Ce que Talon a dit sur l’audit électoral face aux membres du comité

Photo : PR Bénin

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu ce lundi 24 février les membres du comité de pilotage de l’audit du fichier électoral, dirigé par Jean-Baptiste Elias. Cette rencontre marque une étape décisive dans le processus de validation du financement de l’audit, avec le décaissement de plus de 159 millions de francs CFA. L’objectif est d’assurer un fichier électoral fiable et de rassurer l’opinion publique sur la transparence du processus électoral.

Lors de cette audience, Patrice Talon a exprimé son engagement en faveur d’un processus électoral transparent et apaisé. Il a souligné l’importance de la rigueur et de la réflexion dans la gestion des missions d’envergure nationale, affirmant que « toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d’engagement au service du bien de manière absolue ». Il a insisté sur sa volonté de garantir la crédibilité des élections à travers une démarche inclusive et rigoureuse.

De son côté, Jean-Baptiste Elias a rappelé le caractère purement technique et scientifique de l’audit, en insistant sur l’absence de toute connotation politique. Il a illustré son propos par une métaphore comparant l’audit à un chantier de construction où plusieurs niveaux de contrôle sont mis en place pour garantir la qualité du résultat final. « Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation, jamais », a-t-il affirmé, réaffirmant ainsi son engagement à mener cette mission en toute indépendance.

Avec cet engagement renouvelé, le comité de pilotage entre dans la phase opérationnelle de l'audit. Ce travail de fond sera mené avec impartialité et professionnalisme, dans le souci de renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral et d'assurer une démocratie apaisée au Bénin, selon la promesse faite par l'ancien patron de la structure en charge de la lutte contre la corruption.