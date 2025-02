Bénin : Ce qu’il faut savoir d’Angela Aquereburu Rabatel, la nouvelle patronne de la SRTB

Le 12 février 2025 marque un tournant dans le paysage médiatique béninois avec la nomination d’Angela Aquereburu Rabatel en tant que Directrice générale de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) S.A. En plus de cette fonction stratégique, elle prend également les commandes de la Télévision nationale. Née en 1977, Angela Aquereburu Rabatel est une Franco-togolaise qui a grandi entre le Togo et la Guadeloupe avant de poursuivre des études de commerce à l’ESCP en France.

Avant de s’imposer dans le secteur audiovisuel, elle a exercé dans la distribution de matières premières et les ressources humaines. C’est en 2009 qu’elle fait le grand saut dans l’univers de la production audiovisuelle en cofondant Caring International avec son époux, le comédien français Jean-Luc Rabatel. Cette première entreprise ouvre la voie à Yobo Studios en 2015, une société de production basée à Lomé, dont l’objectif est de proposer du contenu africain innovant et compétitif à l’échelle internationale.

Angela Aquereburu Rabatel s’est imposée comme une figure incontournable du paysage audiovisuel africain. Réalisatrice, productrice et auteure, elle est à l’origine de plusieurs séries télévisées qui ont su conquérir un large public en Afrique et au-delà. Son approche repose sur un équilibre subtil entre divertissement et authenticité culturelle, mettant en avant des récits ancrés dans les réalités africaines.

Consciente des défis du secteur cinématographique et télévisuel en Afrique de l’Ouest, elle s’investit activement dans la formation des jeunes talents. Grâce à des initiatives de formation et des partenariats stratégiques, elle a contribué à élargir l’horizon professionnel de nombreuses femmes dans l’audiovisuel, favorisant l’émergence de nouvelles générations de monteuses, directrices de production et régisseuses.