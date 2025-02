Bénin : La Cour constitutionnelle renvoie le recours contre Gbadamassi au 20 février

La Cour constitutionnelle du Bénin a examiné, ce jeudi 13 février 2025, cinq recours déposés contre Rachidi Gbadamassi, ministre conseiller à la défense et à la sécurité. Ces recours font suite à des déclarations controversées de l’ancien député à l’encontre de Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale.

Des accusations de violation de la Constitution

Les requérants estiment que les propos de M. Gbadamassi violent plusieurs dispositions de la Constitution béninoise, notamment les articles 8, 23, 35 et 36. Selon eux, l’ancien maire de Parakou aurait insulté publiquement Me Adrien Houngbédji, s’attaquant à sa personne plutôt qu’à ses déclarations. L’un d’eux soutient que ces propos ne respectent pas l’exigence de probité requise pour une personnalité exerçant une fonction publique et pourraient compromettre la paix et la cohésion nationale.

Face aux sages de la Cour, Rachidi Gbadamassi a fermement maintenu ses déclarations. « J’assume tout ce que j’ai dit contre Adrien Houngbédji », a-t-il déclaré, expliquant qu’il a démontré l’« inconstance » de l’ancien président du Parlement. Il a rappelé des épisodes marquants de la carrière politique de Me Houngbédji, notamment sa démission du gouvernement et son opposition à l’Union fait la Nation après en avoir été le candidat.

Le ministre-conseiller a précisé qu’il s’exprimait en tant qu’acteur politique et non en qualité de membre du gouvernement. Il a insisté sur le caractère politique de ses déclarations, affirmant avoir simplement répondu à des prises de position de Me Houngbédji. « Les déclarations d’Adrien Houngbédji sont politiques, alors j’ai donné des réponses politiques », a-t-il soutenu.

Une demande d’incompétence de la Cour

Estimant être la cible d’une tentative d’intimidation, Rachidi Gbadamassi a dénoncé une manipulation orchestrée par l’ancien président du Parlement et ses partisans. « Me Houngbédji a manipulé ces jeunes qui ne sont même pas capables de venir défendre leurs recours », a-t-il déclaré. Il a ainsi demandé à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente et a invité Me Houngbédji à saisir les juridictions ordinaires s’il s’estime diffamé. L’audience s’est achevée sur un report. La Cour constitutionnelle a renvoyé le dossier au 20 février 2025, date à laquelle le conseiller rapporteur présentera son rapport et où la juridiction pourra éventuellement rendre sa décision.