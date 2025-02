Bénin : l’affaire disparition Dangnivo reprend en mars prochain

L’affaire Dangnivo, relative à la disparition de l’ancien syndicaliste et ex-cadre du ministère de l’Économie et des Finances du Bénin, Urbain Dangnivo, sera examinée lors de la prochaine session criminelle au tribunal de première instance de Cotonou en mars 2025.

Le procès tant attendu de la disparition mystérieuse de Pierre Urbain Dangnivo, syndicaliste et ancien cadre du ministère des Finances, disparu depuis août 2010, se tiendra lors de la session criminelle du tribunal de première instance de Cotonou, prévue pour mars 2025, selon les informations rapportées par Bip Radio. Plus d’une décennie s’est écoulée, et le corps de cet homme n’a jamais été formellement identifié, laissant planer un voile de mystère sur sa disparition.

Parmi les accusés figure Codjo Alofa, principal suspect dans cette affaire. Ce dernier et son complice présumé, Donatien Amoussou, ont passé près de 14 ans derrière les barreaux. Le dossier de la disparition de Pierre Urbain Dangnivo, déjà soumis aux assises, n’a pas abouti à un jugement, tandis que de multiples interrogations taraudent les esprits. Les circonstances de sa disparition soulèvent des doutes, notamment des allégations selon lesquelles il aurait été éliminé en raison de ses révélations sur des scandales financiers. En 2010, un corps non identifié a été exhumé, mais sa famille avait fait savoir qu’elle ne reconnait pas le cadavre comme étant celui de Pierre Urbain Dangnivo.