Bénin : L’artiste PUMBA inaugure l’exposition « Voyage » à la résidence de l’ambassadeur allemand

La résidence allemande à Cotonou a servi de cadre, le temps d’une soirée, à une plongée fascinante dans l’univers artistique de l’artiste béninois PUMBA. L’exposition « Voyage », inaugurée en présence de nombreuses personnalités du monde diplomatique, politique et culturel, marque la première initiative du genre depuis l’arrivée au Bénin de l’ambassadeur d’Allemagne, Dr. Stefan Buchwald.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur a exprimé son immense plaisir d’accueillir un tel événement artistique, soulignant la richesse des toiles exposées et l’originalité du travail de PUMBA. « Mon épouse et moi avons découvert son talent par hasard et avons immédiatement été fascinés par son style unique, la profondeur de ses œuvres et la richesse de ses couleurs et symboles », a-t-il confié. Convaincu de la force expressive de ses créations, le couple a tenu à partager cette découverte avec un public plus large.

Plasticien passionné depuis son plus jeune âge, PUMBA puise son inspiration dans des thèmes variés, allant de la culture africaine à la nature, en passant par la paix, la liberté et les maux de l’humanité. Paradoxalement, si son pseudonyme signifie « insensé » en swahili, son art est tout sauf dénué de sens. Chaque tableau révèle une profondeur qui interpelle et suscite la réflexion. L’exposition « Voyage » invite les visiteurs à une exploration sensorielle et introspective à travers des œuvres qui, selon l’ambassadeur, révèlent des détails différents à chaque regard. « Observez bien, laissez-vous emporter : chacun découvrira une signification qui lui est propre », a-t-il encouragé.

Pour agrémenter cette immersion artistique, les convives ont été conviés à découvrir la liste des tableaux exposés, à déguster des amuse-gueules et à inscrire leur passage dans le livre d’hôtes. La soirée s’est poursuivie par l’intervention de PUMBA lui-même, qui a partagé sa vision et l’histoire cachée derrière ses créations.