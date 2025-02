Bénin : Le patron d’Isocel Telecom parmi les meilleurs leaders d’Afrique

Robert Aouad, DG d'Isocel. Photo : DR

Lors du Festival Africa Tech, une liste honorant les figures marquantes qui transforment les secteurs de la technologie et des télécommunications en Afrique a été dévoilée. Ces personnalités jouent un rôle essentiel dans l’innovation, la croissance économique et le développement d’un continent plus connecté. Le Bénin est représenté cette année par deux lauréats : Aurélie Adam Soulé dans la catégorie des institutions et organisations gouvernementales, et Robert Aouad, PDG d’ISOCEL Telecom Bénin, dans la catégorie Télécommunications.

Originaire d’Afrique de l’Ouest, Robert Aouad a grandi entre le Ghana et le Niger. Son parcours académique l’a conduit en France, où il a étudié le droit et le cinéma avant d’exercer comme journaliste dans les médias, puis d’évoluer dans l’industrie cinématographique aux États-Unis. Son retour en Afrique en 1995 a marqué le début d’une carrière dans la distribution de biens de consommation et les services technologiques.

En 2000, il fait son entrée dans le domaine des télécommunications en créant une société de marketing GSM. Quelques années plus tard, il fonde ISOCEL Telecom, aujourd’hui premier fournisseur privé d’accès à Internet au Bénin. Grâce à son engagement, il œuvre pour une connectivité plus abordable et accessible aux jeunes ainsi qu’aux ménages à faibles revenus.

Sous sa direction, ISOCEL a reçu de nombreuses distinctions et s’est imposé comme un acteur clé du secteur. Robert Aouad a également occupé des postes stratégiques, notamment au sein de BENIN ACE J.V. et COFTEL. Il intervient régulièrement en tant que conférencier principal lors d’événements technologiques de premier plan comme l’Africa CEO Forum, l’Africa Tech Festival et GITEX.