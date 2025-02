Bénin : Le PRD ne disparaîtra pas, selon Adrien Houngbédji

Lors de la cérémonie de présentation des vœux du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), devenu Union Progressiste le Renouveau (UPR), ce dimanche 2 février à Porto-Novo, son leader historique, Maître Adrien Houngbédji, a pris la parole pour réitérer sa vision politique et son engagement indéfectible en faveur des idées portées par son parti d’origine.

Malgré la fusion du PRD avec l’Union Progressiste en 2022, Adrien Houngbédji a tenu à rassurer ses partisans : « Nous avons créé l’Union Progressiste le Renouveau (UPR). Nous sommes membres de l’UPR. Nous n’y sommes pas entrés pour en sortir. Nous y sommes pour y rester, mais pas pour disparaître ». Des propos qui traduisent une volonté affirmée de maintenir vivace l’idéologie du PRD, même dans le cadre de cette nouvelle formation politique.

Lors de son discours, l’ancien président de l’Assemblée nationale a mis en exergue la symbolique du logo de l’UPR, qui intègre un arc-en-ciel et la mention « Renouveau ». Selon lui, ces éléments ne sont pas anodins : « L’arc-en-ciel et le Renouveau ne sont pas venus là par hasard. C’est le rêve que nous poursuivons, nous avons voulu qu’on ne l’oublie pas ». Cette insistance sur la présence du PRD au sein de l’UPR traduit une volonté de préserver l’identité et les valeurs démocratiques du parti fondé en 1990.

Adrien Houngbédji a également abordé les difficultés rencontrées par son camp politique, soulignant les épreuves traversées et la détermination de ses partisans à poursuivre le combat démocratique : « Ce n’est pas un chemin facile ! Nous avons reçu des coups et nous en recevrons encore. N’ayez pas peur des coups. Moi qui suis là, à 83 ans, j’en reçois encore ». Des paroles qui résonnent comme un appel à la mobilisation et à la persévérance. Si Adrien Houngbédji réaffirme son ancrage au sein de l’UPR, son discours laisse entrevoir une certaine ambiguïté quant à l’avenir du mouvement. Loin d’une dissolution totale du PRD dans la nouvelle structure politique, le leader historique semble entretenir une flamme toujours vive, prête à rallumer l’enthousiasme de ses militants.