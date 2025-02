Bénin : L’opposition au domicile du ministre Kouaro Yves Chabi

Le ministre Yves Chabi Kouaro. Photo : Président du Bénin

Le Bénin s’apprête à rendre un dernier hommage à Kouaro Yves Chabi, ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, décédé tragiquement le 20 février 2025 dans un accident de la route sur l’axe Cotonou-Parakou. Sa disparition a suscité une vague d’émotions et de solidarité au sein de la classe politique et de la population.

Parmi les marques de soutien, le parti d’opposition Les Démocrates a tenu à présenter ses condoléances à la famille du défunt. Une importante délégation conduite par son président, Éric Houndété, s’est rendue au domicile du ministre pour exprimer sa sympathie et son respect envers l’homme d’État disparu. Ce geste symbolique témoigne de la reconnaissance de l’ensemble de la classe politique pour le parcours et l’engagement de Kouaro Yves Chabi en faveur de l’éducation au Bénin.

Publicité

Le programme des obsèques prévoit une messe corps présent le samedi 1er mars à la Cathédrale Saints Pierre et Paul de Parakou, célébrée par Mgr N’Koué. Cet ultime hommage verra la présence de plusieurs personnalités officielles, notamment le préfet du département du Borgou, le directeur de cabinet du Ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, ainsi qu’un représentant du gouvernement, qui prendront la parole en l’honneur du disparu.

Kouaro Yves Chabi, nommé au gouvernement en mai 2021, était une figure incontournable du secteur de l’éducation au Bénin. Né en 1973 à Tanguiéta, il a consacré sa carrière à l’amélioration du système éducatif du pays. Sa disparition laisse un grand vide, et la nation tout entière s’apprête à lui rendre un hommage à la hauteur de son engagement.