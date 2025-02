Bénin : remise de matériels aux associations de Malanville, Karimama et Kandi

Photo : DR

Le vendredi 31 janvier 2025, la mairie de Malanville a été le théâtre d’une cérémonie de remise de matériels et d’équipements destinés aux associations, coopératives et groupements d’intérêt des communes de Malanville, Karimama et Kandi. Ces entités ont reçu un don de matériels et d’équipements dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité communautaire et à prévenir les conflits liés à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles entre le Bénin et le Niger.

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, et du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Titus Osundina, en présence du préfet de l’Alibori, du maire de Malanville, des autorités locales et des responsables d’associations.

D’une valeur de 53 millions 338 mille francs Cfa, ces équipements, remis dans le cadre de l’approche Haute Intensité de Main d’Œuvre (Himo), visent à ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les communautés locales. Ils ont également pour objectif de renforcer la résilience des bénéficiaires face aux menaces des groupes armés terroristes, leur permettant ainsi de mieux faire face aux défis sécuritaires contemporains.

Concrètement, ces matériels et équipements permettront aux bénéficiaires, de produire en grande quantité des biens et services essentiels pour la communauté, de s’engager dans des activités productives afin d’éviter l’oisiveté, qui pourrait les rendre vulnérables aux recrutements par des groupes extrémistes. Ils auront aussi l’opportunité de générer des revenus pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, tout en contribuant au dynamisme de l’économie locale. Dans cette optique, le ministre Alassane Seidou a salué l’engagement et le dévouement des bénéficiaires depuis le lancement des activités, les exhortant à faire un usage judicieux des matériels et équipements qui leur ont été attribués.

« Le matériel en lui-même ne saura engendrer de changements significatifs dans votre vie sans une utilisation efficace », a souligné le ministre. Il a également exprimé, au nom du gouvernement béninois, sa gratitude envers le Programme des Nations-unies pour le financement de ce projet.

Pour sa part, le Représentant résident du Programme des Nations-unies pour le développement au Bénin a précisé que l’objectif du projet est de créer des opportunités socio-économiques pour les jeunes et les femmes. Il a remercié le gouvernement béninois ainsi que toutes les autorités locales et déconcentrées qui œuvrent à la réalisation des objectifs du projet.

De son côté, la représentante des bénéficiaires a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement béninois et le Programme des Nations unies pour l'opportunité accordée aux jeunes et aux autres groupes cibles de disposer des ressources nécessaires pour mener des activités génératrices de revenus. Elle a assuré qu'ils s'engageraient à faire un usage judicieux des matériels et équipements qui leur ont été attribués.