Bénin: saisie de balances non certifiées à Zongo

L’utilisation d’instruments de mesure non conformes dans les marchés peut fausser les transactions commerciales. Au Bénin, les autorités redoublent d’efforts pour lutter contre ces pratiques en renforçant les contrôles et les sanctions afin de garantir la transparence des échanges.

Récemment, une équipe de l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) a mené une opération inopinée à la boucherie de Zongo, située à Cotonou. Cette intervention, réalisée le vendredi 7 février 2025, a abouti à la saisie de plusieurs balances non certifiées utilisées pour la vente de viande. Selon les textes réglementaires béninois, l’utilisation d’instruments de mesure non certifiés est strictement interdite.

Un communiqué, publié la veille de l’opération sous la référence N°140/Anm/Mic/Dm/Ccom/Sa, rappelait d’ailleurs aux commerçants l’obligation de se conformer à ces règles. Signé par le directeur général de l’Anm, Mouhamed Nazif El-Hadji Alassane Moutawakilou, ce document met en garde contre les sanctions encourues en cas de non-respect des normes.

Les bouchers concernés par cette saisie ont été convoqués et doivent s'acquitter d'amendes précisent nos confrères de Le Matinal. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche visant à assainir les marchés et à protéger les droits des consommateurs. L'Anm semble ainsi très engagée dans les opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire, afin de dissuader les pratiques frauduleuses et de promouvoir l'équité dans les échanges commerciaux.