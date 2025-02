Brésil : crash d’un avion en plein cœur d’une ville (vidéo)

Ph d'illustration (unsplash)

La ville de São Paulo a été le théâtre d’un drame aérien ce vendredi 7 février. En effet, un avion de type King Air F90 s’est écrasé sur une avenue très fréquantée avant de heurter un bus et d’exploser. L’accident a causé la mort de deux personnes à savoir le pilote et un autre occupant de l’appareil. On dénombre aussi six blessés parmi les passagers du bus.

L’impact, d’une violence inouïe, a été filmé par une caméra de surveillance, montrant l’appareil en difficulté avant de s’écraser, déclenchant une explosion impressionnante. Les passagers du bus ont miraculeusement pu s’extraire à temps, évitant un bilan encore plus lourd. Cet accident survient dans un contexte d’inquiétude croissante sur la sécurité aérienne. Ces derniers mois, plusieurs incidents ont ravivé les craintes des voyageurs et des experts du secteur.

Aux États-Unis, une série de crashs ont marqué l’actualité. Dans le cas du crash de São Paulo, les enquêteurs chercheront à déterminer si une défaillance technique ou une erreur humaine est à l’origine du drame. Les petits avions privés et d’affaires, comme le King Air F90 impliqué dans l’accident, sont souvent soumis à des conditions de vol plus flexibles que les avions commerciaux, ce qui pose parfois des défis en matière de maintenance et de régulation.

Alors que le Brésil possède l’un des réseaux d’aviation privée les plus développés d’Amérique latine, ce drame souligne la nécessité de renforcer les contrôles sur les petits appareils, afin d’éviter de nouvelles tragédies. Grâce à la réactivité des secours et à la chance qui a permis aux passagers du bus de s’extraire à temps, le bilan aurait pu être encore plus dramatique. Selon le chef chef des pompiers de São Paulo, l’intervention rapide des secours a permis d’éviter une catastrophe de plus grande ampleur.