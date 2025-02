Guerres : Elon Musk avertit les USA d’une possible défaite si…

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Avant l’élection de Donald Trump à la tête des USA, Elon Musk était déjà considéré comme l’une des personnalités les plus influentes de la planète. Mais depuis la prise de fonction du magnat de l’immobilier, l’aura d’Elon Musk est passé à un niveau supérieur. Il est membre de l’administration Trump dans le costume de patron du bureau de l’efficacité gouvernementale.

Le boss de Tesla est connu pour ses idées et ses innovations uniques en leur genre. Tout récemment, il s’est exprimé sur la forme que va prendre les guerres dans le futur. L’homme le plus riche du monde appelle l’armée américaine à se reformer au risque d’être complètement dépassé par la technologie utilisée dans les guerres de demain.

Publicité

L’homme d’affaires a mis en garde contre l’obsolescence des méthodes militaires américaines face aux nouvelles formes de guerre, dominées par l’intelligence artificielle et les drones. Sur X, Elon Musk s’est exprimé en ces termes : « Les programmes d’armement américains doivent être complètement refaits. À moins que des changements immédiats et drastiques ne soient apportés, l’Amérique perdra très gravement la prochaine guerre. » Ce constat s’appuie sur l’évolution rapide des conflits modernes, où l’usage des drones et de l’IA devient prédominant.

Selon lui, la guerre en Ukraine en est une démonstration éclatante, marquant une transition vers des affrontements où les systèmes sans pilote remplacent progressivement les soldats sur le terrain. L’évolution technologique accélère une transformation militaire que les États-Unis, selon Musk, tardent à prendre en compte. Les drones kamikazes, les essaims de drones autonomes et l’IA appliquée au combat redéfinissent les tactiques de guerre.

Au-delà des drones, Musk a également insisté sur l’importance des communications sécurisées par satellite. Avec Starlink, son réseau de satellites développé par SpaceX, il a déjà joué un rôle clé dans le conflit ukrainien, en assurant une connectivité résistante aux cyberattaques et aux brouillages électroniques. Dans un monde où les cyberattaques et la guerre électronique sont devenues aussi cruciales que les combats au sol, Musk estime que la domination dans l’espace et la sécurisation des communications stratégiques doivent être une priorité absolue pour l’armée américaine. Le Pentagone entendra-t-il l’appel d’Elon Musk ?