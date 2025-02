CEDEAO: l’AES prête à négocier une entente

Photo DR

Réunis à Bamako les 22 et 23 février 2025, les ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont défini une stratégie commune pour les futures discussions avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette rencontre s’inscrit dans la volonté de ces pays, membres de la Confédération des États du Sahel (AES), de renforcer leur autonomie et d’assurer une meilleure coordination diplomatique et sécuritaire. Les discussions ont notamment porté sur les avancées en matière de défense et de sécurité, avec un accent sur la montée en puissance des Forces de défense et de sécurité communes. La coopération militaire renforcée a été saluée comme un facteur clé dans la lutte contre le terrorisme, tandis que les représentants des trois pays ont insisté sur la nécessité de préserver la stabilité régionale. En parallèle, une feuille de route a été validée pour structurer les futures négociations avec la CEDEAO, mettant l’accent sur une approche pragmatique et concertée afin de protéger les intérêts des populations concernées.

La question des relations diplomatiques avec la CEDEAO a été au centre des débats. Depuis le retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l’organisation en janvier 2024, ces États cherchent à redéfinir leurs liens avec leurs voisins. Les ministres ont insisté sur leur volonté de maintenir des échanges constructifs avec les autres pays de la région, en particulier pour garantir la libre circulation des personnes et des biens, tout en assurant leur souveraineté économique et politique. Cette réunion ministérielle a permis d’établir une vision commune pour l’avenir de la Confédération AES et de définir des bases solides pour un dialogue structuré avec la CEDEAO.

L’un des moments marquants de cette réunion a été la présentation officielle du drapeau de la Confédération AES, un symbole fort qui illustre l’unité et l’engagement de ces États pour une intégration régionale renforcée. Outre les aspects sécuritaires et diplomatiques, des efforts seront également déployés pour consolider le développement économique des trois pays et renforcer leurs infrastructures. Le communiqué final souligne l’importance de cette coopération dans un contexte de défis multiples, tout en réaffirmant l’engagement des États membres à promouvoir une stabilité durable.