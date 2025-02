Chine: Xi Jinping réunit ses troupes face à Trump et Elon Musk

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

La rivalité technologique sino-américaine a atteint un niveau sans précédent ces dernières années. Washington multiplie les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine et tente de freiner l’expansion de TikTok aux États-Unis. De son côté, Pékin investit massivement dans l’intelligence artificielle et les technologies quantiques pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Occident. Cette course à la suprématie technologique se joue notamment dans les domaines de l’IA, où des entreprises comme OpenAI et DeepMind font face à des concurrents chinois émergents, tandis que la bataille des réseaux sociaux oppose TikTok aux plateformes américaines.

Cette confrontation prend une dimension politique particulière au regard des récents développements américains. Pour rappel, dès sa campagne électorale, Donald Trump avait réussi à rassembler autour de lui plusieurs personnalités issues du secteur technologique, notamment de la Silicon Valley. Certains entrepreneurs et investisseurs se sont exprimés en faveur de ses positions, participant à divers événements et interventions médiatiques. Ce rapprochement, relevé par divers médias, a alimenté les débats sur l’influence des acteurs du numérique dans le paysage politique américain, illustrant la complexité des liens entre innovation et engagement politique. Face à cette mobilisation américaine, la Chine riposte en consolidant ses forces technologiques.

Le grand rassemblement de la tech chinoise

Dans un geste hautement symbolique, Xi Jinping a convoqué les géants de la technologie chinoise au Grand Palais du Peuple à Pékin. Parmi les figures marquantes, Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, dont la présence a particulièrement attiré l’attention après sa mise à l’écart temporaire en 2020 suite à des critiques envers le régime. Les patrons de BYD, CATL, Tencent, Xiaomi et Huawei ont également répondu présents à l’appel du président chinois. Cette réunion a notamment mis en lumière DeepSeek, une start-up d’intelligence artificielle qui bouscule l’ordre établi avec ses modèles innovants.

Une stratégie de reconquête technologique

Xi Jinping a profité de ce symposium pour galvaniser les entrepreneurs chinois, les exhortant à « montrer leur talent » dans un contexte économique difficile. Le président chinois mise sur les atouts de son pays : une gouvernance forte et un marché intérieur colossal pour développer de nouvelles industries. Cette mobilisation intervient alors que l’économie chinoise traverse une période délicate, marquée par une crise immobilière, une consommation atone et un chômage élevé chez les jeunes.

Les marchés à l’affût des signes politiques

L’annonce de cette réunion a dynamisé les marchés asiatiques, ravivant l’espoir d’un soutien renouvelé au secteur technologique privé, malmené par les régulations gouvernementales ces dernières années. Pour les analystes, cette main tendue aux entrepreneurs traduit une prise de conscience : la Chine a besoin de son secteur privé pour rivaliser technologiquement avec les États-Unis. Comme le souligne Christopher Beddor de Gavekal Dragonomics à Hong Kong, le gouvernement chinois n’a d’autre choix que de soutenir ces entreprises pour maintenir sa compétitivité face aux États-Unis.