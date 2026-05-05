Forbes : la fortune d'Elon Musk chute de 35 milliards de dollars en avril 2026

La fortune d’Elon Musk a diminué de 35 milliards de dollars en avril 2026, passant d’environ 817 à 782 milliards de dollars selon le classement réactualisé de Forbes au 1er mai. Ce repli fait du fondateur de Tesla et SpaceX la seule personne du top 10 des plus riches à connaître une baisse sur les trente derniers jours.

Musk conserve malgré tout sa position d’homme le plus riche du monde depuis mai 2024, un titre qu’il détient sans interruption depuis plus d’une année. À 54 ans et résident à Austin au Texas, cet entrepreneur américain a constitué sa fortune par le biais de ses participations dans plusieurs entreprises : Tesla, SpaceX, X et xAI.

La réévaluation de SpaceX, principal facteur de recul

La baisse de la fortune de Musk s’explique principalement par une décision de Forbes concernant SpaceX. Le magazine économique a réajusté à la baisse son estimation de la participation de Musk dans la compagnie spatiale, qui passe de 43 % à 40 %. Cette réévaluation s’appuie sur un dossier d’entreprise mis à jour en Alaska, déposé en avril 2026.

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Cette révision comptable montre l’importance de SpaceX dans le portefeuille de Musk. La compagnie spatiale et ses activités connexes, dont la division d’intelligence artificielle xAI fusionnée avec SpaceX en février, représentent désormais une part considérable de sa richesse globale. Bien que Musk reste l’homme le plus riche au monde, les fluctuations de valorisation des entreprises privées — particulièrement SpaceX, qui n’est pas cotée en bourse — peuvent provoquer des variations significatives et rapides.

Une IPO majeure qui pourrait inverser la tendance

Malgré cette contraction, un événement de grande importance se prépare. SpaceX a déposé un dossier confidentiel auprès de la SEC le 1er avril 2026 en vue d’une introduction en bourse. La compagnie vise une valorisation de 1,75 trillion de dollars et entend lever jusqu’à 75 milliards de dollars, ce qui constituerait la plus grande introduction en bourse de l’histoire, bien au-delà du précédent record établi par Saudi Aramco avec 29,4 milliards en 2019.

Selon les calendriers rapportés par plusieurs sources dont Bloomberg, le prospectus public doit être déposé courant mai, suivi d’une roadshow investisseurs la semaine du 8 juin. Une grande manifestation dédiée aux investisseurs de détail est prévue le 11 juin avec environ 1 500 participants. À la valorisation visée, SpaceX deviendrait d’emblée la septième entreprise la plus valorisée du marché public mondial, surpassant Meta et Tesla.

Si l’IPO se concrétise aux conditions annoncées, Musk, qui détiendrait environ 42 % de SpaceX après la mise en marché, verrait sa fortune augmenter considérablement, dépassant selon plusieurs analystes la barre symbolique de mille milliards de dollars pour la première fois dans l’histoire. Cette perspective situe le repli d’avril en perspective : un ajustement temporaire avant un événement susceptible de redéfinir sa position.