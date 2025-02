Elon Musk: les révélations embarrassantes s’enchaînent

Apu Gomes

Depuis sa nomination comme co-responsable du Département d’Efficacité Gouvernementale (DOGE) par Donald Trump en janvier 2025, Elon Musk mène une croisade contre ce qu’il considère comme des dépenses publiques excessives. Le milliardaire, qui prône désormais des coupes budgétaires drastiques dans l’administration fédérale, a fait de l’élimination du « gaspillage gouvernemental » son cheval de bataille. Cette mission apparaît aujourd’hui sous un jour paradoxal à la lumière d’une enquête approfondie du Washington Post qui révèle l’ampleur considérable des aides publiques dont ont bénéficié ses entreprises.

38 milliards de dollars : l’empire subventionné d’Elon Musk

L’enquête publiée par le Washington Post dévoile que les entreprises d’Elon Musk ont reçu au moins 38 milliards de dollars en contrats gouvernementaux, prêts, subventions et crédits d’impôt sur plus de deux décennies. Ces financements publics ont joué un rôle déterminant à des moments critiques du développement de ses sociétés, contribuant à faire de lui l’homme le plus riche du monde. Près des deux tiers de cette somme colossale ont été promis à ses entreprises au cours des cinq dernières années, avec un record de 6,3 milliards de dollars engagés en 2024 par les gouvernements fédéral et locaux. Plus troublant encore, l’équipe DOGE dirigée par Musk cherche maintenant à réduire les effectifs, les budgets ou les contrats des sept agences gouvernementales mêmes qui entretiennent des relations contractuelles avec ses entreprises.

Tesla : survie et prospérité grâce à l’argent public

Le soutien financier de l’État a été crucial pour Tesla. Un prêt de 465 millions de dollars du Département de l’Énergie en 2010 a permis à l’entreprise de développer sa berline électrique Model S et d’acheter une usine à Fremont, en Californie. « Tesla n’aurait pas survécu sans ce prêt », confie un ancien cadre de l’entreprise au Washington Post. Environ un tiers des 35 milliards de dollars de bénéfices réalisés par Tesla depuis 2014 provient de la vente de crédits réglementaires fédéraux et étatiques à d’autres constructeurs automobiles. Ces crédits ont été déterminants pour la première année complète de rentabilité en 2020 – sans eux, Tesla aurait perdu plus de 700 millions de dollars cette année-là, marquant une septième année consécutive sans bénéfices.

SpaceX : propulsée par les contrats gouvernementaux

Fondée en 2002 avec 100 millions de dollars de la fortune personnelle de Musk, SpaceX a néanmoins profité d’un soutien gouvernemental substantiel dès ses débuts. La NASA a accordé à l’entreprise un contrat de 278 millions de dollars en 2006, alors qu’elle n’avait pas encore réussi à atteindre l’espace, suivi d’un contrat de 1,6 milliard de dollars quelques mois après son premier succès orbital en 2008. La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a reconnu l’importance de ces financements, déclarant dans une interview en 2013 que l’entreprise « serait probablement en train de boiter » sans le soutien de la NASA. « Je ne sais pas à quoi ressemblerait le monde sans ce programme pour SpaceX. Ce serait très différent », a-t-elle admis, ajoutant: « Nous n’aurions pas cette belle usine; nous n’aurions pas cette jolie salle de conférence avec ces chaises incroyablement confortables. »

La contradiction entre les déclarations publiques de Musk contre les subventions et sa dépendance à l’argent public soulève de sérieuses questions sur ses motivations réelles. Jeffrey Sonnenfeld, professeur à la Yale School of Management, note qu’« il existe un paradoxe évident. Musk a été l’un des grands bénéficiaires de la politique industrielle nationale. » Pour John Helveston, professeur à l’Université George Washington, « presque tous les aspects [de Tesla] ont bénéficié de subventions ou de financements gouvernementaux directs.

Ce n’est pas un phénomène étrange que Tesla en bénéficie, mais c’est certainement hypocrite » de vouloir maintenant les supprimer alors que cela pourrait « étrangler une bouée de sauvetage potentielle pour les petites entreprises – et ses concurrents. »