Elon Musk: l’Europe prépare son indépendance dans ce domaine

Parlement européen (Photo DR)

La dépendance européenne aux infrastructures spatiales américaines constitue l’un des principaux défis stratégiques pour l’Union européenne. Depuis plusieurs années, l’Europe se trouve dans une position de vulnérabilité face aux géants américains du secteur spatial, particulièrement ceux dirigés par Elon Musk. Starlink, avec sa constellation de plus de 7000 satellites en orbite terrestre basse, domine actuellement le marché de l’internet par satellite et des télécommunications spatiales. Cette situation place l’Europe dans une position délicate, contrainte de s’appuyer sur des technologies étrangères pour des services essentiels comme les communications d’urgence, la connectivité dans les zones rurales et les applications stratégiques militaires. La Commission européenne a identifié cette dépendance comme un risque majeur pour la souveraineté numérique du continent, nécessitant une réponse coordonnée et ambitieuse.

Face à cette réalité, l’Europe mobilise ses ressources et son expertise pour développer ses propres solutions. L’entreprise franco-britannique Eutelsat vient de franchir une étape décisive en réalisant avec succès un test révolutionnaire en mettant en place une connexion 5G directe entre un satellite et un smartphone standard, sans recourir à des infrastructures terrestres intermédiaires.

Publicité

Cette avancée technologique s’inscrit dans le cadre du projet européen IRIS2 (Infrastructure de Résilience, d’Interconnexion et de Sécurité par Satellite), une initiative ambitieuse dotée d’un budget de 10,6 milliards d’euros qui prévoit le déploiement de 288 satellites en orbite basse d’ici 2030. Ce réseau vise à offrir une alternative européenne crédible face à Starlink d’Elon Musk.

Une réponse technologique européenne face à l’hégémonie de Starlink

La technologie développée par Eutelsat, désignée sous l’appellation 5G NTN (Non-Terrestrial Network), présente l’avantage majeur de fonctionner avec des appareils mobiles standards. Cette compatibilité avec l’équipement existant constitue un atout considérable face au système « Direct-to-Cell » proposé par Starlink.

Les satellites de la constellation OneWeb, désormais propriété d’Eutelsat, évoluent en orbite terrestre basse, à quelques centaines de kilomètres d’altitude, offrant ainsi des temps de latence réduits comparables à ceux de Starlink. Cette proximité relative avec la Terre permet d’établir des connexions plus rapides qu’avec des satellites géostationnaires traditionnels.

Le test réussi par Eutelsat représente plus qu’une simple prouesse technique; il s’agit d’une déclaration d’indépendance technologique. L’Europe affiche clairement ses ambitions de souveraineté numérique, prolongeant ainsi ses efforts déjà engagés dans d’autres domaines comme la régulation des plateformes numériques, où les tensions avec Elon Musk se sont manifestées notamment autour de la modération des contenus sur Twitter (devenu X).

Publicité

Les défis de rattrapage face à l’avance américaine

Malgré ces avancées prometteuses, l’Europe fait face à d’importants défis pour combler son retard. Starlink bénéficie d’une avance considérable avec ses milliers de satellites déjà opérationnels et son infrastructure terrestre développée. La constellation de SpaceX continue de s’agrandir à un rythme soutenu grâce aux capacités de lancement propres de l’entreprise d’Elon Musk.

Le projet IRIS2 devra surmonter plusieurs obstacles, notamment en termes de financement et de capacités industrielles. L’Europe dispose d’atouts indéniables avec des acteurs comme Airbus Defence and Space, mais sa fragmentation industrielle et politique peut constituer un frein par rapport à l’approche plus centralisée de SpaceX.

La course à l’indépendance spatiale s’accompagne également d’enjeux réglementaires. L’Union européenne devra établir un cadre favorable à l’innovation tout en garantissant la sécurité et la durabilité de ses activités spatiales. La gestion du spectre radiofréquence représente un autre défi majeur, nécessitant une coordination internationale dans un contexte de ressources limitées.

Pour les consommateurs européens, cette compétition technologique pourrait se traduire par des bénéfices tangibles. Le développement d’alternatives à Starlink devrait favoriser une concurrence accrue, potentiellement synonyme de baisse des tarifs et d’amélioration des services. La technologie 5G par satellite promet de réduire drastiquement la fracture numérique en connectant les zones rurales et isolées sans nécessiter d’infrastructures terrestres coûteuses. À terme, cette connexion pourrait être intégrée aux forfaits mobiles standard, offrant une couverture véritablement universelle aux utilisateurs européens, indépendamment de leur localisation géographique.