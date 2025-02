 »…Elon Musk s’affiche avec son fils sur les épaules à la Maison-Blanche… »

© AFP

Elon Musk s’impose de plus en plus comme une figure centrale de l’administration Trump. Son engagement actif dans les décisions gouvernementales et ses apparitions remarquées aux côtés du président américain témoignent de son influence grandissante. Récemment, il a fait parler de lui en s’affichant dans le Bureau ovale avec son fils sur les épaules, aux côtés de Donald Trump, lors d’une séance de questions-réponses marquée par des déclarations controversées.

Depuis l’entrée en fonction de Donald Trump, Elon Musk a pris une place de premier plan dans l’élaboration des politiques publiques. Le patron de Tesla et SpaceX s’est notamment vu confier la direction de la commission extragouvernementale « Doge », chargée de rationaliser les dépenses publiques. Lors de son intervention, Musk a défendu la nécessité de réduire le déficit fédéral, qu’il estime à 2 000 milliards de dollars, sous peine de voir le pays sombrer dans la faillite. Selon lui, les Américains ont voté pour une réforme gouvernementale profonde et il entend bien la mener à bien, quitte à bousculer les usages.

Au cours de cette prise de parole, Elon Musk a été accompagné par son fils de quatre ans, X Æ A-12, que Donald Trump a décrit comme un enfant à « haut QI ». Installé tantôt sur les épaules de son père, tantôt par terre, le jeune garçon a suscité l’attention des journalistes, contrastant avec la solennité de l’événement. Musk, qui jonglait entre son intervention et les sollicitations de son fils, a finalement confié ce dernier à une femme présente dans la salle.

Les critiques n’ont pas tardé à fuser, notamment du côté de l’opposition démocrate, qui accuse Musk d’abuser de son influence pour servir ses intérêts commerciaux. En réponse aux accusations de conflits d’intérêts liés à ses nombreux contrats gouvernementaux, il a rejeté toute idée d’illégalité, insistant sur la transparence de ses actions, bien que le cadre légal reste flou. Fidèle à son style provocateur, il a ironisé sur l’attention qui lui est portée, comparant son expérience à un « examen de proctologie quotidien ».

Si Donald Trump est intervenu pour dénoncer les « fraudes » qu’il estime omniprésentes dans les dépenses publiques, il a principalement laissé le devant de la scène à Musk. Ce dernier a été interrogé sur la propagation d’une fausse information concernant un prétendu envoi de préservatifs financés par les États-Unis à Gaza. Loin de se rétracter, il a assumé ses erreurs potentielles en affirmant que certaines déclarations nécessiteraient d’être corrigées.

L’accès limité des médias à cet événement a également soulevé des interrogations. Aucune équipe de l’Associated Press n’a été autorisée à assister à la conférence de presse, un fait rare qui a été justifié par un désaccord persistant entre l’agence et la Maison-Blanche sur l’appellation du « Golfe du Mexique ».

L’intervention d’Elon Musk dans le Bureau ovale illustre ainsi l’influence croissante de l’entrepreneur au sein de l’administration Trump. Si ses initiatives économiques et politiques suscitent autant d’adhésion que de critiques, son rôle auprès du président américain semble, lui, s’inscrire dans la durée.