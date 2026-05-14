Elon Musk : son fils X Æ A-XII attire l’attention lors d’une réunion de haut niveau à Beijing (vidéo)

Elon Musk a été aperçu jeudi au Great Hall of the People, à Beijing, accompagné de son fils X Æ A-XII, lors d’une rencontre réunissant les plus hauts responsables chinois et plusieurs dirigeants de grandes entreprises américaines. Le patron de Tesla participait à cette visite organisée en marge du déplacement officiel de Donald Trump en China.

Âgé de six ans, l’enfant né en 2020 de la relation entre Musk et la musicienne Grimes a particulièrement attiré l’attention. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux le montrent portant un gilet bleu sur une chemise blanche ainsi qu’un accessoire évoquant un masque de dragon, une figure emblématique de la culture chinoise.

Une apparition remarquée au Palais du Peuple

Le duo a été photographié en traversant les couloirs du Grand Palais du Peuple, bâtiment qui accueille les principales cérémonies officielles du pouvoir chinois. Avant cette réunion, Elon Musk avait déjà suscité de nombreuses réactions en Chine après avoir été filmé en train de réaliser une prise de vue panoramique à 360 degrés devant le bâtiment.

La scène est rapidement devenue virale sur les plateformes chinoises, où plusieurs internautes ont salué l’enthousiasme du chef d’entreprise américain. Placé au centre du groupe des dirigeants invités, Musk figurait aux côtés de Jensen Huang, Tim Cook, Larry Fink et de représentants de Meta, Visa, JPMorgan Chase, Boeing et Cargill.

La Chine, un marché clé pour Tesla

La présence d’Elon Musk à Beijing revêt une importance particulière pour Tesla, dont l’une des principales usines mondiales est implantée à Shanghai. La Gigafactory de Shanghai approvisionne non seulement le marché chinois, mais aussi plusieurs marchés internationaux.

Le constructeur américain fait face à une concurrence croissante des groupes locaux, en particulier BYD, devenu l’un des leaders mondiaux des véhicules électriques. Dans ce contexte, les échanges entre les autorités chinoises et les grands patrons américains sont suivis de près par les marchés et les industriels.

La visite de la délégation américaine doit se poursuivre par d’autres rencontres consacrées aux relations économiques entre les deux pays et aux perspectives de coopération dans les secteurs technologiques et industriels.

Elon Musk was spotted with his son during the visit in Beijing — and the kid’s modern Chinese-style outfit is getting love online. pic.twitter.com/nfxpADNboA — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 14, 2026