Elon Musk sort son joker contre ses rivaux chinois et américains

Apu Gomes

Elon Musk a dévoilé lundi la dernière version de Grok 3, le chatbot développé par sa société d’intelligence artificielle xAI. Le multimilliardaire, récemment nommé conseiller de Donald Trump, aspire à concurrencer directement ChatGPT et le chinois DeepSeek dans la course à l’IA générative.

« Grok, c’est comprendre l’univers », a expliqué Musk. Selon lui, l’humanité est guidée par ce qu’il appelle la recherche de la nature de l’univers. C’est donc la raison pour laquelle celui-ci a développé une IA dont la mission principale est de ne dire que la vérité quand bien même celle-ci peut être politiquement incorrecte.

La quête de l’IA « la plus intelligente sur Terre »

En annonçant dimanche le lancement de Grok 3, Musk s’est vanté de présenter « l’IA la plus intelligente sur Terre ». Ces déclarations ambitieuses s’inscrivent dans un contexte de compétition acharnée, avec xAI qui a réalisé en décembre une levée de fonds de 6 milliards de dollars destinée au renforcement de ses « infrastructures de pointe ».

Le secteur a été déstabilisé par la sortie en janvier de DeepSeek, une IA générative chinoise capable d’égaler ses concurrents américains pour un coût bien moindre. Lancé en juillet 2023, xAI avait déjà levé 6 milliards de dollars en mai 2024, atteignant une valorisation estimée à environ 50 milliards de dollars selon CNBC.

La bataille mondiale des géants de l’IA

Cette nouvelle étape dans le développement de Grok s’inscrit dans une course technologique mondiale où les géants comme Microsoft, Google, Amazon et Meta investissent massivement pour développer des outils d’IA générant textes, images et vidéos de qualité exceptionnelle, tout en offrant des capacités conversationnelles avancées. La stratégie de Musk, alliant son influence politique nouvellement acquise et ses ambitions technologiques, illustre la convergence croissante entre pouvoir économique, innovation et influence politique dans le domaine de l’intelligence artificielle.