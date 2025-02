Gastronomie au Maghreb : 2 pays dans le top 5 africain

Une femme africaine à la cuisine. Photo d'illustration: Iwaria

La cuisine maghrébine est riche en saveurs. Au niveau de cette zone de l’Afrique, la gastronomie est un art qui se transmet de génération en génération. TasteAtlas, la célèbre plateforme de gastronomie a récemment mis en lumière les 100 meilleurs plats du continent africain. Dans le top 5, la cuisine maghrébine est bien représentée.

TasteAtlas, reconnu pour ses classements des cuisines et plats traditionnels du monde entier, a récemment mis à jour son palmarès des 100 meilleurs plats africains. Cette édition met en lumière la richesse gastronomique du Maghreb, avec l’Algérie et la Libye se distinguant parmi les cinq premières positions. En tête du classement, la Garantita, une spécialité emblématique de la cuisine algérienne, obtient une note impressionnante de 4,7 sur 5. Ce plat, apprécié pour sa texture onctueuse et sa simplicité, est un incontournable des rues algériennes.

La deuxième place est occupée par le Beyaynetu, un plat éthiopien traditionnellement composé d’une variété d’ingrédients disposés sur une injera, une galette fermentée. Ce mets reflète la diversité et la richesse des saveurs de la cuisine éthiopienne. Le Shawarma égyptien se hisse à la troisième position avec une note de 4,6 sur 5. Ce sandwich, composé de viande marinée et grillée, est populaire dans tout le Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L’Algérie se distingue à nouveau en quatrième position avec le Makrout Ellouz, une pâtisserie traditionnelle à base d’amandes, souvent servie lors des célébrations et des occasions spéciales. Sa présence dans le top 5 souligne la richesse de la tradition pâtissière algérienne.

Enfin, le Sfinz libyen occupe la cinquième place. Ces beignets frits, généralement consommés au petit-déjeuner ou en collation, sont appréciés pour leur texture légère et leur goût délicat. Ce classement de TasteAtlas met en évidence la diversité et la richesse des traditions culinaires africaines, avec une attention particulière portée aux spécialités maghrébines qui continuent de séduire les palais du monde entier.