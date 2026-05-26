Mondial 2026 : le Maroc dévoile sa liste officielle, Hakimi et Brahim Diaz présents

Ce mardi 26 mai, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a annoncé lors d’une conférence de presse à Rabat les 26 Lions de l’Atlas retenus pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Achraf Hakimi et Brahim Diaz figurent bien dans le groupe.

Une génération confirmée pour un groupe relevé

Le gardien Yassine Bounou (Al-Hilal), le défenseur du PSG Achraf Hakimi et le milieu Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) constituent l’ossature d’une sélection qui s’appuie largement sur des joueurs ayant participé à l’épopée du Qatar. En attaque, Soufiane Rahimi (Al-Ain) et Ayoub El Kaabi (Olympiakos) forment le duo offensif principal, rejoints par Brahim Diaz, milieu offensif du Real Madrid, dont la présence était attendue. Les 26 joueurs retenus couvrent l’ensemble du spectre européen et au-delà : de la Ligue 1 avec Neil El Aynaoui (AS Rome) et Nayef Aguerd (OM), à la Premier League avec Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace) et Issa Diop (Fulham).

Le Maroc est versé dans le groupe C aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti. Le premier match, contre la Seleção, est programmé le 13 juin au MetLife Stadium de New York, dans le cadre d’une compétition élargie à 48 équipes pour la première fois de son histoire, soit 104 rencontres réparties sur 16 stades.

Ouahbi aux commandes après Regragui

Mohamed Ouahbi prend en main une sélection portée par un héritage récent considérable. En 2022 au Qatar, le Maroc avait terminé premier de son groupe devant la Belgique, la Croatie et le Canada, avant d’éliminer l’Espagne aux tirs au but en huitièmes, puis le Portugal sur le score de 1-0 en quarts. Première nation africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde, la sélection avait finalement cédé face à la France en demi-finale (2-0), puis perdu la petite finale contre la Croatie (2-1).

La FRMF avait tranché en faveur d’Ouahbi en mars 2026 après le départ de Walid Regragui, architecte de cette performance historique. Le nouveau sélectionneur a conduit une phase de préparation incluant des matchs amicaux face au Burundi, à Madagascar et à la Norvège.

Après le choc inaugural contre le Brésil le 13 juin, les Lions de l’Atlas affronteront l’Écosse puis Haïti pour compléter la phase de groupes. Avec le nouveau format du tournoi, les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les seizièmes de finale, rejoints par les huit meilleurs troisièmes.

La liste des 26 Lions de l’Atlas

Gardiens : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Défenseurs : Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (OM), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Mohamed Belammari (Al-Ahly), Redouane Halhal (Malines)

Milieux : Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (AS Rome), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Chemsdine Talbi (Sunderland), Abde Ezzalzouli (Bétis), Samir El Mourabet (Strasbourg)

Attaquants : Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Francfort)