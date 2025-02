GNL au Maghreb : baisse enregistrée pour ce producteur

Gaz naturel liquéfié (Photo DR)

Le gaz naturel liquéfié représente un pilier majeur de la transition énergétique mondiale. Cette ressource stratégique, obtenue en refroidissant le gaz naturel à -162°C pour le transformer en liquide, facilite son transport maritime sur de longues distances sans nécessiter d’infrastructures fixes comme les gazoducs. Son importance ne cesse de croître alors que de nombreux pays cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement énergétique et à réduire leur dépendance aux énergies fossiles traditionnelles. Le GNL offre notamment une alternative plus propre au charbon, avec des émissions de CO2 réduites d’environ 40%.

Une réorientation marquée vers le marché européen

L’année 2024 marque un tournant significatif pour les exportations algériennes de GNL, avec une concentration sans précédent vers le marché européen. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur les 11,62 millions de tonnes exportées, 11,27 millions ont été acheminées vers des pays européens, soit 97% du total. La Turquie et la France dominent les importations, absorbant à elles seules 63% des volumes avec respectivement 4,05 et 3,26 millions de tonnes. L’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni complètent le tableau des principaux acheteurs européens.

Publicité

Les défis techniques et stratégiques

Cette année a été marquée par plusieurs obstacles ayant impacté les capacités d’exportation algériennes. Les opérations de maintenance au complexe GNL d’Arzew ont temporairement ralenti la production, tandis que la consommation domestique croissante, particulièrement durant la période estivale, a réduit les volumes disponibles pour l’export. Ces facteurs techniques, combinés à une légère baisse de la demande européenne, expliquent la diminution de 14% des exportations et la réduction du nombre de pays importateurs, passé de 20 à 14 entre 2023 et 2024.

Nouvelles dynamiques du marché gazier

La configuration du marché gazier européen promet de nouvelles perspectives pour les exportations algériennes de GNL. L’expertise technique algérienne, acquise depuis les années 1960 dans l’industrie gazière, constitue un atout déterminant pour accroître la production à moyen terme. Les installations existantes, notamment le complexe d’Arzew, possèdent des capacités de production dépassant les volumes actuels. Cette infrastructure robuste, couplée aux investissements technologiques constants dans le secteur, place l’Algérie en position avantageuse pour répondre aux besoins énergétiques européens. Les relations commerciales historiques avec les pays européens, renforcées par des contrats à long terme, garantissent une stabilité des échanges malgré les fluctuations temporaires. La tendance actuelle des importations européennes reflète une réorganisation stratégique du secteur énergétique continental, où l’Algérie pourrait jouer un rôle primordial dans la sécurisation des approvisionnements gaziers.