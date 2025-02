Grandes fortunes: le retour d’un milliardaire fait grand bruit

Jack Ma Photo: Bloomberg

Le 17 février 2025, le président chinois Xi Jinping a réuni les dirigeants des principales entreprises technologiques du pays au Palais du Peuple à Pékin. Parmi les participants figuraient les patrons de BYD, Tencent, Huawei, Xiaomi, ainsi que Jack Ma, cofondateur d’Alibaba. Cette rencontre symbolique survient alors que la tech américaine se rapproche de Donald Trump, indiquant une volonté de Pékin de rassembler ses propres champions nationaux.

La présence de Jack Ma est particulièrement notable, marquant sa réhabilitation après une longue période de disgrâce. En octobre 2020, le milliardaire avait critiqué publiquement les régulateurs financiers chinois, qualifiant le système financier d’obsolète et comparant les banques à des « prêteurs sur gages« . Ces déclarations lui avaient valu de sévères représailles : suspension de l’entrée en Bourse d’Ant Group, enquête antitrust contre Alibaba et amende record de 2,33 milliards d’euros en 2021.

Publicité

Un retour calculé dans un contexte économique difficile

Après ces sanctions, Jack Ma s’était retiré de la scène publique, vivant entre le Japon, l’Australie, l’Espagne et la Thaïlande. Sa première réapparition publique en Chine n’avait eu lieu qu’en mars 2023, lors d’une visite à une école près de Hangzhou. Bien qu’il ne dirige plus Alibaba, l’ancien professeur d’anglais conserve une participation importante dans l’entreprise et une aura intacte auprès du public chinois, ce qui complique la position des autorités.

Ce rapprochement intervient alors que la Chine traverse une période économique difficile, avec une croissance du PIB de 5% en 2024, une crise immobilière persistante, une consommation atone et un chômage élevé chez les jeunes. Plusieurs indices suggèrent un retour en grâce progressif : Jack Ma a été aperçu récemment au siège d’Alibaba, et l’entreprise a décroché en décembre 2024 le sponsoring exclusif du gala télévisé du Nouvel An chinois, contrat qu’elle n’avait plus obtenu depuis 2018.

Des perspectives favorables pour Alibaba

Cette réhabilitation politique de Jack Ma arrive à point nommé pour Alibaba, dont les actions ont grimpé de plus de 40% depuis janvier 2025. L’entreprise, qui doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, a traversé une réorganisation complexe et fait face à la concurrence de nouvelles plateformes.