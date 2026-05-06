Afrique : le nigerian Abdulsamad Rabiu devient le 2e homme le plus riche devant Johann Rupert

Abdulsamad Rabiu, fondateur du groupe BUA, a franchi la barre des 19 milliards de dollars de fortune personnelle, le propulsant à la deuxième place du classement des plus grandes fortunes africaines selon Bloomberg. Le milliardaire nigérian, dont la richesse a progressé de 8,88 milliards de dollars depuis janvier 2026, dépasse désormais le Sud-Africain Johann Rupert, estimé à 17,7 milliards de dollars. Seul Aliko Dangote, avec une fortune largement supérieure, le devance sur le continent.

Une progression de près de 47 % en cinq mois

La trajectoire de Rabiu s’accélère depuis le début de l’année. Son patrimoine, évalué à 10,4 milliards de dollars à la mi-janvier, a connu une augmentation soutenue chaque mois, franchissant les 15 milliards en mars avant d’atteindre son niveau actuel. À l’inverse, Rupert a perdu 1,75 milliard de dollars dans la même période. La fortune du Nigérian lui permet désormais de se classer 138e au classement mondial des milliardaires, selon l’indice Bloomberg, marquant une ascension considérable pour un acteur jusque-là moins visible qu’Aliko Dangote.

Les piliers du conglomérat BUA

Rabiu construit sa richesse sur le groupe BUA, un conglomérat dont les activités couvrent le ciment, l’agroalimentaire, le sucre, les infrastructures et l’énergie. BUA Cement reste le moteur principal, tirant profit de la demande soutenue dans le secteur nigérian de la construction. BUA Foods consolide sa position par une performance croissante : au premier trimestre 2026, les bénéfices après impôts ont progressé de 14 %, atteignant 142,32 milliards de nairas.

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Cette branche alimentaire affiche également une augmentation de 12 % de ses actifs totaux, portés à 1 555 milliards de nairas. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 11 % et le bénéfice par action de 14 %, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une réduction des coûts d’intrants.

La consolidation d’une deuxième place fragile

Bien que Rabiu se soit assuré la deuxième place du classement continental, la proximité avec Rupert—écart de moins de 1,3 milliard de dollars—suggère une situation concurrentielle volatile. Les performances futures de BUA Cement et BUA Foods détermineront si le Nigérian pourra élargir cet écart ou si une stabilisation des marchés du luxe pourrait permettre à Rupert de revenir.