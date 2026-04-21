Le milliardaire ukrainien Rinat Akhmetov a réalisé une transaction immobilière record de 471 M€ à Monaco

Un appartement de très grand standing situé à Monaco a été acquis pour environ 471 millions d’euros par le milliardaire ukrainien Rinat Akhmetov, selon des informations révélées par l’agence Bloomberg. La transaction, conclue en 2024 dans le nouveau quartier Mareterra, est présentée comme l’une des plus élevées jamais enregistrées pour un bien résidentiel.

D’après Bloomberg, il s’agit d’un logement exceptionnel réparti sur plusieurs niveaux, construit en partie sur la mer. L’ensemble comprend notamment une vingtaine de pièces, des espaces extérieurs donnant sur la Méditerranée, ainsi que des équipements haut de gamme, dont une piscine privée et plusieurs places de stationnement. La surface habitable atteindrait environ 2 500 m², ce qui place le prix au mètre carré à un niveau rarement observé, proche de 100 000 euros.

Un bien situé dans le projet Mareterra

Le bien se trouve dans Mareterra, extension urbaine gagnée sur la mer également appelée Le Portier. Ce projet d’aménagement, lancé par la principauté de Monaco, vise à créer un nouveau quartier résidentiel et écologique destiné à une clientèle internationale fortunée. Les logements qui y sont développés figurent parmi les plus onéreux du marché immobilier mondial. Bloomberg précise ne pas avoir eu accès à des images de l’intérieur du bien, mais indique que l’opération a été confirmée par des documents consultés dans le cadre de son enquête.

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Des transactions de plus en plus élevées

Ce niveau de prix dépasse largement celui de plusieurs ventes emblématiques observées ces dernières années. À Monaco, le penthouse de la Tour Odéon avait été estimé à plus de 300 millions d’euros, tandis que des biens de prestige à Londres ou à New York ont franchi la barre des 150 à 200 millions.

Depuis plus d’une décennie, les grandes fortunes internationales orientent une partie de leurs investissements vers l’immobilier de très haut standing. Ces acquisitions répondent à des stratégies de diversification patrimoniale et à la recherche d’actifs stables dans des places réputées sûres.

Rinat Akhmetov, considéré comme l’un des hommes les plus riches d’Ukraine, est à la tête du groupe industriel SCM, actif notamment dans les secteurs de l’énergie et de la métallurgie. La transaction révélée concerne un achat finalisé en 2024, dont les détails n’ont été rendus publics que récemment.