Intrônisé au Nigeria, Dangote annonce 95 000 travailleurs pour devenir la plus grande raffinerie au monde

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote a annoncé à Lagos un projet d’extension de la raffinerie Dangote visant à porter sa capacité à 1,4 million de barils par jour. Cette annonce est intervenue lors de son intronisation comme membre honoraire de l’Académie nigériane d’ingénierie, où il a présenté cette initiative comme une étape majeure pour l’industrie du pays.

Selon les déclarations de l’industriel, le chantier pourrait mobiliser jusqu’à 95 000 travailleurs qualifiés au plus fort de la construction. « L’ampleur de cette expansion reflète notre confiance dans les capacités du Nigeria », a-t-il affirmé lors de la cérémonie.

Une montée en puissance annoncée de la raffinerie

Le projet vise à accroître significativement les capacités de transformation du brut dans le pays. Une fois l’extension achevée, l’installation pourrait dépasser la raffinerie de Jamnagar, en Inde, actuellement considérée comme la plus grande au monde, selon les éléments présentés par Aliko Dangote.

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L’industriel a indiqué que cette phase de développement ferait largement appel aux compétences locales, avec des retombées attendues pour les ingénieurs, techniciens et artisans. L’objectif affiché est également de favoriser le transfert de technologies et de renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière au Nigeria.

Un levier pour réduire la dépendance aux importations

Ce projet intervient alors que le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, a longtemps dépendu des importations de produits raffinés pour couvrir ses besoins internes. La raffinerie Dangote a été conçue pour corriger cette situation en augmentant les capacités de transformation sur le territoire national.

Avec une capacité actuelle estimée à 650 000 barils par jour, l’infrastructure est déjà considérée comme la plus grande raffinerie du continent. Son extension viserait à renforcer l’approvisionnement local en carburants, à limiter les importations et à réduire la pression sur les réserves en devises du pays.

Selon les éléments avancés lors de l’annonce, l’augmentation de capacité devrait également soutenir l’activité industrielle et améliorer la sécurité énergétique nationale. Aucun calendrier détaillé n’a toutefois été communiqué à ce stade pour la mise en œuvre complète du projet.