Héritage: Bill Gates brise les codes, voici ce qu’il compte faire

Bill Gates (Photo Politico)

La dynastie Gates prend un tournant singulier dans la gestion de l’héritage familial. Le célèbre entrepreneur technologique, cofondateur de Microsoft, Bill Gates a récemment révélé sa philosophie peu conventionnelle concernant la transmission de sa fortune à ses trois enfants, Jennifer, Rory et Phoebe. Âgé de 69 ans, le milliardaire assume publiquement sa décision de n’allouer qu’une fraction limitée de sa richesse à sa descendance directe.

Sa vision s’écarte résolument des schémas traditionnels de succession patrimoniale. Gates mise prioritairement sur sa fondation philanthropique, créée il y a 25 ans, pour donner une dimension mondiale à sa richesse. Cette approche traduit une conviction profonde : l’argent peut et doit servir des objectifs sociétaux plus larges que la simple transmission familiale.

Publicité

Lors d’un entretien accordé à l’émission « Portrait de la semaine » sur TF1, le milliardaire a nuancé sa démarche. Il affirme que ses enfants recevront « des sommes généreuses importantes« , tout en soulignant que ce montant représentera un pourcentage minime par rapport à sa fortune globale. Cette déclaration révèle une stratégie de transmission réfléchie et mesurée.

Gates mise sur l’épanouissement personnel et professionnel de ses enfants plutôt que sur un héritage financier massif. Il les décrit comme « géniaux » et engagés dans des projets d’amélioration du monde, suggérant que leur valeur réside dans leurs actions et leur potentiel, et non dans un patrimoine financier.

La majorité de sa fortune sera donc dirigée vers la fondation Gates, un organisme qu’il a créé avec son ex-épouse Melinda. Cette institution a pour vocation de combattre la pauvreté, de promouvoir l’éducation et la santé à l’échelle mondiale. Un choix qui illustre sa vision philanthropique et son désir de créer un impact sociétal durable.

Vision proche de celle du milliardaire Warren Buffett

Cette approche n’est pas sans rappeler celle d’autres milliardaires comme Warren Buffett, qui prônent également une redistribution significative de leurs richesses. Elle interroge notre perception traditionnelle de l’héritage et propose une alternative où la richesse devient un levier de transformation sociale. Pour Bill Gates, transmettre ne signifie pas simplement léguer de l’argent, mais partager une vision, des valeurs et un engagement pour un monde plus équitable. Un message fort qui dépasse le cadre familial pour s’inscrire dans une réflexion globale sur la responsabilité des grandes fortunes.