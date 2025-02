Hydrocarbures au Maghreb: un acteur espagnol annoncé

Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Un nouvel acteur s’ajoute au paysage énergétique algérien. La société espagnole Repsol vient d’obtenir l’aval définitif pour investir 731 millions d’euros dans deux blocs de production d’hydrocarbures en Algérie, consolidant ainsi sa présence sur le marché. Ce projet d’envergure s’inscrit dans une dynamique de collaboration renouvelée entre l’Algérie et l’Espagne, après une période de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Le décret présidentiel publié dans le Journal officiel du 7 janvier dernier formalise l’accord conclu à Alger le 15 juin 2023 entre Sonatrach, Repsol Exploración 405A S.A. et PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi. Cet accord porte sur l’exploitation des hydrocarbures à Menzel Lejmat, un périmètre situé dans le bloc 405a à Reggane. L’investissement prévu permettra le développement et l’optimisation de plusieurs champs pétroliers, parmi lesquels MLN & Satellites, Ourhoud et El Merk.

Dans le cadre de ce partenariat, Sonatrach, Repsol et Pertamina entendent mettre en œuvre un programme ambitieux de travaux. Celui-ci inclut la construction d’une unité d’extraction des GPL, le forage de 12 puits d’huile et d’un puits d’injection d’eau, ainsi que le raccordement des nouvelles infrastructures aux installations existantes. L’acquisition de données sismiques en 3D, un projet Water Alternating Gas (WAG) et une initiative de digitalisation figurent également parmi les axes stratégiques du projet. L’ensemble de ces opérations s’étendra sur une période d’exploitation de 25 ans, avec pour objectif d’optimiser la récupération des ressources pétrolières.

Le projet bénéficie d’un contexte diplomatique plus favorable aux échanges économiques entre l’Algérie et l’Espagne. La crise entre les deux pays, exacerbée en 2022 par le soutien de Madrid au plan marocain sur le Sahara occidental, avait entraîné une détérioration des relations bilatérales. Toutefois, depuis septembre 2023, les liens se réchauffent, notamment après les déclarations de Pedro Sanchez à l’ONU en faveur d’une résolution du conflit dans le cadre des décisions du Conseil de sécurité.

Ce rapprochement se traduit par des initiatives renforcées dans le domaine énergétique. Une réunion récente entre le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et une délégation d’Enagás, dirigée par Arturo Gonzalo Aizpiri, a permis d’explorer de nouvelles opportunités, notamment dans l’hydrogène vert et les énergies renouvelables. Par ailleurs, des discussions ont eu lieu avec Técnicas Reunidas sur des projets en cours, comme la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud et une unité de production de polypropylène en Turquie.

L’autorisation accordée à Repsol pour ce nouvel investissement marque ainsi une étape clé dans la consolidation des relations énergétiques entre l’Algérie et l’Espagne. Ce projet stratégique devrait non seulement renforcer la coopération entre les acteurs impliqués mais aussi contribuer à l’essor du secteur pétrolier algérien grâce aux innovations technologiques et aux nouvelles infrastructures prévues.