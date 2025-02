Insertion professionnelle au Bénin : Plus de 7 000 jeunes intégrés à l’emploi grâce au PSIE

Photo Pexels

Le gouvernement a dévoilé, le 19 février 2025, le bilan au 31 décembre 2024 du Programme spécial d’insertion dans l’emploi (Psie), lancé pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes béninois. À cette date, le taux de réalisation atteint 89,1 %. En 2020, le gouvernement béninois a mis en place le Psie, visant à recruter chaque année 2 000 jeunes diplômés, financés par l’État, pour les intégrer dans des entreprises privées et publiques sur une période de deux ans.

Ce mercredi 19 février 2025, le bilan au 31 décembre 2024 a été révélé, affichant un taux de réalisation de 89,1 %. Selon le rapport gouvernemental, 7 130 candidats, dont 30,1 % de femmes, ont trouvé leur place dans 1 668 entreprises partenaires. Au total, ce programme a mobilisé près de 15 milliards de FCFA, incluant 13 031 230 391 FCFA en subventions pour les salaires versés directement par le Trésor public et 1 763 799 685 FCFA pour les frais d’opération et de fonctionnement.

Une étude menée en juin 2024 sur le parcours professionnel des candidats intégrés dans le cadre du programme d’insertion révèle un impact significatif sur l’employabilité et les revenus des bénéficiaires. Parmi ceux qui ont achevé les deux ans de contrat, 68,63 % ont réussi à conserver leur emploi, dont 55,69 % en tant que salariés et 12,94 % en tant qu’indépendants. Cependant, malgré ces résultats prometteurs, le gouvernement souligne une inadéquation entre les profils des demandeurs d’emploi et les besoins des entreprises. Sur les 63 728 candidats inscrits et éligibles, seulement 15 501 postes étaient disponibles sur la plateforme du PSIE. Le gouvernement a précisé que sans ces difficultés d’adéquation, les performances du programme auraient pu être encore meilleures.