Investissements au Maghreb: une stratégie dévoilée pour séduire les européens

L’attraction d’investissements internationaux représente un enjeu majeur pour la croissance économique des pays en développement. Les investissements européens, en particulier, apportent non seulement des capitaux essentiels mais aussi un savoir-faire technique, des innovations technologiques et des pratiques managériales éprouvées. Cette expertise, forgée au fil des décennies dans des économies matures, catalyse la modernisation industrielle et stimule la compétitivité des secteurs stratégiques des pays d’accueil.

Une offensive diplomatique ciblée

L’Algérie déploie actuellement une campagne active de séduction auprès des investisseurs européens. Une délégation algérienne, comprenant des représentants de l’AAPI et de la Délégation de l’Union européenne, a récemment effectué une tournée en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette initiative diplomatique, menée avec l’appui du cabinet SOFRECO, vise à présenter les atouts du marché algérien aux entrepreneurs européens. Les rencontres organisées, notamment la table ronde au consulat d’Algérie à La Haye, ont permis d’exposer les réformes économiques engagées et de répondre aux préoccupations des potentiels investisseurs.

Des secteurs porteurs minutieusement identifiés

La stratégie algérienne cible des domaines économiques précis où les partenariats européens peuvent générer une valeur ajoutée substantielle. L’industrie pharmaceutique figure parmi les priorités, avec l’ambition de développer une production locale compétitive grâce aux transferts de technologie. Le secteur agricole et agroalimentaire constitue également un axe majeur, la modernisation des pratiques et l’amélioration de la productivité étant cruciales pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. Les énergies renouvelables et les technologies numériques complètent ce tableau des opportunités, témoignant d’une volonté de diversification économique.

Un environnement des affaires repensé

L’Algérie entreprend une refonte profonde de son cadre réglementaire pour rassurer et attirer les capitaux étrangers. Les nouvelles dispositions légales simplifient les démarches administratives et offrent des avantages fiscaux aux entreprises européennes désireuses de s’implanter dans le pays. Cette modernisation du climat des affaires traduit une prise de conscience : la stabilité juridique et la transparence constituent des prérequis indispensables pour convaincre les investisseurs internationaux. Les dizaines de missions économiques organisées depuis 2023 démontrent la détermination algérienne à transformer ces intentions en partenariats concrets et durables avec les acteurs économiques européens.