Israël : l’Arabie Saoudite pose une condition pour la normalisation

Les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, bien qu’ayant connu des avancées significatives ces dernières années, ne sont plus totalement normales. Récemment, Riyad a clairement indiqué qu’une normalisation complète avec l’État hébreu ne serait possible qu’à la condition de la création d’un État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Cette position a été réaffirmée par le ministère saoudien des Affaires étrangères, soulignant que le royaume poursuivrait ses efforts pour soutenir la cause palestinienne avant toute reconnaissance officielle d’Israël.

Cette déclaration intervient dans un contexte où le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, avait exprimé un certain optimisme quant à la possibilité d’un accord de normalisation avec l’Arabie saoudite. Lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, il avait affirmé qu’une paix entre les deux pays était non seulement réalisable, mais qu’elle se concrétiserait. Cependant, les récentes tensions dans la région, notamment la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, ont compliqué les perspectives de rapprochement.

Le conflit à Gaza, déclenché par l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a entraîné des destructions massives et des pertes humaines considérables. Bien qu’un cessez-le-feu ait été instauré en janvier 2024, les divisions politiques et les positions divergentes sur la question palestinienne continuent de peser sur les relations entre Israël et les pays arabes, y compris l’Arabie saoudite. Riyad a suspendu les discussions de normalisation peu après le début des hostilités et a adopté une position plus ferme en faveur des Palestiniens.

Le gouvernement Nétanyahou, quant à lui, reste opposé à la solution à deux États, un projet qui prévoit la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël. Cette position contraste avec les attentes saoudiennes et complique les efforts de médiation menés par les États-Unis. Depuis 2020, Washington a joué un rôle clé dans la facilitation des accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, tels que les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn. Ces avancées avaient suscité des espoirs pour une éventuelle normalisation avec l’Arabie saoudite, mais celle-ci reste conditionnelle à des progrès significatifs sur la question palestinienne.

En échange d’un rapprochement avec Israël, Riyad cherche également à obtenir un pacte de défense avec les États-Unis et un soutien pour son programme nucléaire civil. Ces demandes, combinées à la condition posée sur la création d’un État palestinien, illustrent la complexité des négociations en cours. Alors que les États-Unis, sous les administrations Trump et Biden, ont continué à pousser pour une normalisation, les récents développements dans la région montrent que le chemin vers un accord reste semé d’embûches.

Dans ce contexte, la position saoudienne reflète une volonté de maintenir un équilibre entre ses ambitions régionales et son engagement envers la cause palestinienne. Pour Israël, la normalisation avec l’Arabie saoudite représenterait une avancée majeure, mais elle nécessitera des concessions politiques substantielles, notamment sur la question palestinienne.