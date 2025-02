Maghreb: la Banque mondiale soutient les réformes de ce pays

La Banque mondiale a confirmé son engagement envers la Tunisie lors d’une réunion clé avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA). Cette rencontre, tenue mardi, a permis aux représentants du Groupe de renouveler leur volonté d’accompagner le pays dans son développement et ses réformes économiques, en mettant l’accent sur une croissance inclusive et la création d’emplois.

Les discussions ont abordé plusieurs axes stratégiques majeurs, notamment la lutte contre l’économie informelle, la transition énergétique et le financement des entreprises. Une attention particulière a été portée au renforcement du secteur numérique, au soutien des start-ups et à l’accompagnement du secteur agricole face aux défis climatiques, avec un intérêt spécifique pour les projets de dessalement de l’eau.

Des réformes structurelles en perspective

Les responsables de l’UTICA ont profité de cette rencontre pour exposer leur vision des réformes essentielles à la relance économique du pays. Ils ont insisté sur la nécessité d’adapter le cadre législatif en matière d’investissement et de change, tout en soulignant l’importance d’une coordination efficace pour garantir la souveraineté alimentaire, énergétique et sanitaire de la Tunisie.

L’organisation patronale a également mis en avant le potentiel de nombreux secteurs économiques porteurs, tout en reconnaissant les défis imposés par la conjoncture mondiale. Elle a plaidé pour un renforcement du soutien à ces secteurs afin de leur permettre de surmonter cette période complexe.

Perspectives de coopération renforcée

Cette réunion marque une étape significative dans le dialogue continu entre la Tunisie et ses partenaires internationaux, illustrant une volonté partagée de favoriser un développement économique durable. Elle témoigne également de l’engagement de la Banque mondiale à accompagner les efforts de modernisation et de transformation de l’économie tunisienne, qui elle-même s’imbrique dans un développement économique et social plus large encore, à l’échelle du Maghreb.