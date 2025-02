Lancement de l’application « Actus Gouv Bénin » : Restez connectés à l’actualité gouvernementale

Photo d'illustration : iamdavidrotimi (Iwaria)

La Direction de la communication à la Présidence de la République du Bénin a annoncé lundi 24 février 2025 le lancement d’une nouvelle application mobile, « Actus Gouv Bénin ». Disponible gratuitement sur Google, Play Store et Apple Store, cette application vise à rapprocher les citoyens de l’actualité gouvernementale en temps réel.

Avec « Actus Gouv Bénin », les utilisateurs peuvent rester informés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où qu’ils se trouvent. L’application permet également de découvrir les appels d’offres et les opportunités d’emploi, tout en offrant un accès direct aux textes réglementaires en vigueur dans le pays.

Publicité

Le processus de téléchargement est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur Google, Play Store ou Apple Store ou de scanner le code QR disponible sur le visuel de lancement. Une fois l’application installée, il est recommandé d’autoriser les notifications pour ne rien manquer des nouvelles publications. La nouvelle application « Actus Gouv Bénin » est un moyen efficace et rapide pour ne pas rester en marge des informations relatives aux différentes activités du gouvernement et aux actualités entre autres politiques, économiques, sociales, culturelles, sanitaires et diplomatiques du Bénin.