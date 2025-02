Maghreb: 10 importants contrats annoncés

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

L’Algérie intensifie sa stratégie de diversification de ses partenaires commerciaux internationaux, visant à optimiser ses flux d’importation et d’exportation de biens et services. Une initiative commerciale et diplomatique s’inscrit dans une vision globale de développement économique, avec des objectifs ambitieux de croissance nationale.

Un progrès notable a été réalisé avec la signature de dix nouveaux contrats de partenariat avec l’Arabie saoudite et la Mauritanie. Ces accords, officialisés à Alger lors d’une cérémonie à l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), renforcent particulièrement la présence algérienne sur le marché mauritanien avec neuf contrats stratégiques. Deux partenaires stratégiques et véritablement importants pour Alger.

Des partenariats à forte valeur ajoutée

Les accords portent sur l’exportation de produits variés, incluant les matériaux de construction, les équipements électroménagers, les détergents et les produits pharmaceutiques. Le commerce avec l’Arabie saoudite s’élève déjà à 536 millions de dollars sur les sept premiers mois de 2024, tandis que les échanges avec la Mauritanie atteignent 135 millions de dollars.

Cette expansion commerciale est soutenue par un cadre institutionnel renforcé, notamment grâce à la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien en 2023. Une nouvelle ligne aérienne dédiée au fret a également été mise en place, facilitant l’exportation de produits agricoles vers l’Arabie saoudite qui tend ainsi à s’imposer comme étant l’un des principaux partenaires d’Alger, du point de vue commercial.

Une dynamique prometteuse

Le ministre du Commerce extérieur, Mohamed Boukhari, souligne que les chiffres actuels ne reflètent pas encore le plein potentiel des capacités humaines et matérielles des pays partenaires. Le succès de cette initiative est déjà visible avec le premier envoi de produits agricoles vers l’Arabie saoudite depuis l’aéroport Houari-Boumediène, marquant le début d’une nouvelle phase prometteuse dans les relations commerciales.