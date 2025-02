Maghreb : alerte sanitaire pour les voyageurs français

Mat Napo - Unsplash

L’augmentation significative des cas de rougeole détectés chez les voyageurs revenant du Maroc a déclenché une alerte sanitaire en France. Les autorités sanitaires françaises ont rapidement mis en place des mesures préventives pour protéger la santé publique, appelant à la vigilance et à la vaccination des personnes prévoyant de se rendre dans le royaume chérifien.

La situation épidémiologique au Maroc suscite une préoccupation croissante depuis septembre 2023, avec près de 25 000 cas suspects recensés, dont 6 300 confirmés et malheureusement 120 décès. Ces chiffres alarmants ont conduit les autorités marocaines à entreprendre une vaste campagne de vaccination ciblant les moins de 18 ans, s’étendant d’octobre 2024 à janvier 2025.

L’impact de cette épidémie se fait ressentir en France, où les statistiques révèlent une réalité préoccupante : sur 39 cas signalés entre 2024 et 2025, 26 personnes ont nécessité une hospitalisation, dont 11 cas uniquement en janvier 2025. Face à cette situation, Santé publique France a renforcé ses recommandations en matière de vaccination, particulièrement pour les voyageurs se dirigeant vers des zones à forte endémicité comme le Maroc.

Les mesures préventives ciblent plusieurs catégories de population. La vaccination est désormais obligatoire pour toutes les personnes nées après 1980 et les enfants de plus de 12 mois. Une attention particulière est également portée aux nourrissons dès l’âge de six mois. L’efficacité du vaccin, démontrée dans plus de 95% des cas après deux doses, constitue un outil essentiel dans la prévention de cette maladie hautement contagieuse.

Le corps médical français est également mobilisé, avec une directive spécifique demandant une vigilance accrue lors de la prise en charge des patients revenant d’un séjour au Maroc. Cette approche préventive vise à identifier rapidement les cas potentiels et à limiter la propagation du virus sur le territoire français, particulièrement durant les périodes de forte affluence touristique.