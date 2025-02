Maghreb : bientôt 300 bus pour optimiser le transport urbain

L'intérieur d'un bus (ph. d'illustration)

De nombreux pays africains sont confrontés au phénomène de la démographie galopante. En Afrique, cette problématique pose de nombreux défis notamment en termes de transports. Au Maghreb, des pays comme la Tunisie ont mis en place des mécanismes ambitieux pour booster leur secteur des transports.

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son réseau de transports publics. Dès avril prochain, la Société des transports de Tunis (Transtu) recevra les premiers lots d’une commande de 300 bus, fruit d’un accord signé en décembre 2024 pour un montant avoisinant 48,3 millions de dollars. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à améliorer la mobilité urbaine et à renforcer l’efficacité du service public de transport.

Publicité

L’annonce a été faite par le ministre des Transports, Rachid Amri, lors de sa visite à l’usine du constructeur chinois King Long, sélectionné pour fournir ces nouveaux véhicules. Ce choix illustre la volonté tunisienne de diversifier ses partenaires industriels et de miser sur des solutions modernes et économiquement viables pour moderniser son parc de bus. King Long, géant chinois du transport, s’est engagé à livrer des modèles adaptés aux besoins spécifiques de la Tunisie, notamment en termes de capacité, de confort et de consommation énergétique.

Ces nouveaux bus devraient permettre une meilleure desserte des quartiers urbains et périurbains, tout en réduisant les coûts d’exploitation de Transtu. Le réseau de transport public tunisien, en particulier le parc de bus de Transtu, souffre depuis plusieurs années d’un manque d’investissement et de maintenance insuffisante. Les pannes fréquentes, le vieillissement des véhicules et la surcharge des lignes ont rendu la modernisation indispensable. Avec cette commande de 300 bus neufs, les autorités espèrent réduire la congestion et améliorer la fréquence des bus, offrir un meilleur confort aux usagers et optimiser la consommation de carburant grâce à des modèles plus performants.

Avec ce projet, la Tunisie ambitionne de redynamiser un secteur clé de son économie, tout en répondant aux attentes d’une population confrontée à des difficultés croissantes en matière de mobilité. L’arrivée des nouveaux bus en 2025 marquera ainsi un tournant pour les usagers du transport en commun, qui espèrent un service plus fluide et plus fiable.