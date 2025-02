Maghreb: ce pays arrache une unité de production à la Chine

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

Un changement significatif s’opère dans les relations euro-méditerranéennes avec l’annonce d’Idrobase Group, géant de la distribution, de la conception et de l’installation de brumisation et systèmes haute pression, de délocaliser une partie de sa production chinoise vers l’Algérie.

Cette décision du groupe italien marque une évolution notable dans les stratégies industrielles européennes, traditionnellement axées sur l’Asie. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei, un programme italien doté de 5,5 milliards d’euros visant à renforcer la coopération avec l’Afrique. L’Algérie se distingue comme une destination privilégiée parmi les pays du Maghreb, grâce à ses atouts en matière de stabilité énergétique, de marché intérieur et d’infrastructures.

Une stratégie industrielle innovante

Le projet d’Idrobase Group en Algérie repose sur un modèle opérationnel novateur, comme l’explique Bruno Ferrarese, copropriétaire du groupe. L’unité de production assemblera des composants provenant d’Italie, créant ainsi une véritable synergie industrielle entre les deux rives de la Méditerranée. Une approche qui témoigne de la volonté du groupe de développer sa présence sur le continent africain, qu’il considère comme un marché au potentiel considérable.

L’Algérie dispose d’avantages compétitifs uniques qui la distinguent de ses voisins régionaux. Sa proximité géographique avec l’Europe, ses liens culturels renforcés par une importante diaspora, et le partage des mêmes fuseaux horaires facilitent grandement les échanges commerciaux. De plus, ses ressources énergétiques abondantes garantissent une stabilité opérationnelle précieuse pour les industries européennes.

Un hub stratégique émergent

Cette implantation représente plus qu’un simple projet industriel : elle illustre l’émergence de l’Algérie comme hub stratégique pour les entreprises européennes cherchant à optimiser leurs chaînes de production. Face à la concurrence du Maroc et de la Tunisie, le pays se démarque par sa capacité à allier avantages industriels et sécurité énergétique, un atout déterminant dans le contexte économique actuel et surtout, politique à l’heure ou dans la région du Maghreb, chaque pays tente de faire valoir ses atouts.