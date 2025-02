Maghreb: ce pays dépasse ses objectifs et voit plus grand

Photo : iStock

Le Maroc confirme son attractivité touristique en atteignant des niveaux de fréquentation inédits. En 2024, le pays a enregistré 17,5 millions d’arrivées, un chiffre qui dépasse les prévisions initiales et témoigne du dynamisme du secteur. Avec une ambition clairement affichée, les autorités visent désormais 26 millions de visiteurs à l’horizon 2030. Un objectif qui s’inscrit dans une stratégie globale visant à positionner le Maroc comme une destination touristique incontournable, à quelques années de la co-organisation de la Coupe du Monde de football avec l’Espagne et le Portugal.

Selon Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire qui s’est confiée dans un entretien à Médias24, cette progression repose sur une feuille de route précise et opérationnelle. Elle s’appuie sur le développement d’écosystèmes touristiques à travers les 12 régions du pays, intégrant des infrastructures modernes, une offre d’hébergement diversifiée et une amélioration des liaisons aériennes. La mise en place de ces éléments vise à renforcer l’attractivité du Maroc dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Le dépassement des objectifs prévus pour 2026, atteint avec deux ans d’avance, illustre la pertinence de cette approche. Pour la ministre, ce succès repose sur une dynamique de transformation continue. L’accélération constatée en début d’année laisse présager une poursuite de cette croissance, notamment avec la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025, un événement qui devrait encore renforcer l’image du pays sur la scène internationale.

Outre l’augmentation du nombre de visiteurs, l’un des défis majeurs reste la prolongation de la durée moyenne de séjour, actuellement fixée à sept nuitées. Des initiatives ont déjà été lancées pour inciter les voyageurs à explorer différentes régions du pays, notamment par l’amélioration des connexions aériennes inter-villes et le développement d’activités attractives. Ces mesures doivent permettre au Maroc de consolider sa position en tant que destination de premier choix et d’assurer une croissance touristique durable.