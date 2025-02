Maghreb: ce pays dans le top 5 des destinations préférées des Français

Photo : DR

Le Maroc continue de séduire les voyageurs français, attirés par la diversité de ses paysages, son patrimoine culturel riche et son hospitalité. Chaque année, de nombreux touristes en provenance de l’Hexagone choisissent ce pays d’Afrique du Nord pour ses atouts multiples, allant des médinas animées aux sites historiques en passant par des expériences gastronomiques uniques. En 2025, deux villes marocaines se distinguent particulièrement dans les préférences des Français.

Selon les données du baromètre Orchestra pour l’Écho Touristique, publiées en janvier 2025 et relayées par Ouest France, le Maroc se positionne en cinquième place parmi les dix destinations les plus prisées des Français cette année. Cette performance s’explique par un engouement renouvelé pour certaines villes, en particulier Marrakech et Fès, qui figurent parmi les choix privilégiés des touristes français.

Marrakech, surnommée la « ville ocre », continue d’exercer une forte attraction grâce à son mélange unique de modernité et de tradition. Ses souks colorés, sa place Jemaa el-Fna animée et ses riads au charme authentique en font une destination incontournable. L’essor de l’offre hôtelière et l’amélioration des infrastructures ont également contribué à renforcer son attractivité auprès des visiteurs en quête d’expériences culturelles et sensorielles variées.

De son côté, Fès séduit par son histoire et son authenticité. Considérée comme l’une des plus anciennes villes du pays, elle abrite une médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son artisanat, ses monuments historiques et son ambiance préservée en font un lieu d’exception pour les amateurs de découvertes patrimoniales. La ville continue d’attirer un public à la recherche d’un Maroc plus traditionnel, loin de l’effervescence des grandes métropoles.

D’un point de vue global, le Maroc enregistre une progression de 9,7 % en volume d’affaires, confirmant son statut de destination de choix. Toutefois, d’autres pays restent en tête des classements. L’Espagne domine avec une hausse de 9,9 %, suivie par la Grèce (+8,5 %) et la France métropolitaine, bien que cette dernière accuse un léger recul (-3,2 %). La Tunisie, en forte progression (23,9 %), et l’Égypte, avec une augmentation remarquable de 77 %, se positionnent également parmi les destinations en vogue.

Si le Maroc se maintient parmi les destinations les plus appréciées des Français, c’est en grande partie grâce à ses villes emblématiques qui savent allier traditions et évolutions. Marrakech et Fès, en particulier, continuent d’incarner l’attrait du royaume et de capter l’intérêt des voyageurs en quête d’évasion et d’authenticité