Les villes du monde entier font face à une augmentation des chiens errants, soulevant des enjeux de santé publique et de gestion animale. Plusieurs pays tentent de trouver un équilibre entre sécurité et respect du bien-être animal, en adoptant des solutions qui varient de mesures strictes à des programmes plus encadrés.

Contexte international et défis urbains

Dans divers pays, la prolifération de chiens errants engendre des débats sur les méthodes à adopter pour garantir la sécurité sanitaire sans compromettre le bien-être animal. Alors que certaines régions ont mis en œuvre des politiques radicales pour contrôler ces populations, d’autres privilégient des actions plus mesurées et respectueuses des normes internationales.

Publicité

Réponse aux rumeurs sur une campagne d’abattage

Au Maroc, des informations relayées par quelques médias internationaux évoquaient un projet d’élimination massive de trois millions de chiens errants avant la Coupe du Monde 2030. Ces allégations ont été rapidement démenties par les autorités locales. Mohammed Roudani, responsable de la division Hygiène et Espaces verts, a confirmé qu’aucun programme d’abattage n’était envisagé. Selon lui, le pays mise sur des stratégies adaptées et conformes aux standards internationaux en matière de protection animale.

Mesures concrètes et approche éthique

Plutôt que d’opter pour des actions controversées, les autorités marocaines mettent en œuvre des solutions concrètes pour gérer la population canine. Le ministère de l’Intérieur collabore étroitement avec les collectivités locales pour développer des dispositifs tels que la création de dispensaires animaliers et l’adoption de la méthode TNVR (capturer, stériliser, vacciner, relâcher). Ces initiatives visent à réduire progressivement le nombre de chiens errants tout en garantissant leur bien-être et en prévenant des problèmes sanitaires. Ainsi, en refusant les rumeurs d’une campagne d’abattage, le Maroc démontre sa volonté de s’appuyer sur des mesures de gestion responsables et éthiques. Face aux défis posés par la présence des chiens errants dans de nombreuses métropoles, l’approche marocaine illustre une stratégie qui combine prévention, soins et respect des normes internationales, offrant un modèle alternatif aux méthodes les plus drastiques observées ailleurs.