Maghreb : cette star du football dans le viseur de l’Olympique de Marseille

Le championnat de Ligue 1 bat actuellement son plein. Cette saison et de l’avis de divers experts du ballon rond, la Ligue 1 offre un spectacle de toute beauté. Des clubs phares et historiques comme le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille régalent les fans.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM réalise une saison XXL. Le club phocéen est déterminé à tenir la dragée haute à son adversaire de toujours, le Paris Saint-Germain. Pour atteindre leurs objectifs, les bleus et blancs veulent recruter l’international algérien du Milan Ac, Ismaël Bennacer. En effet, l’OM affiche de nouveau son intérêt pour l’international algérien présentement sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2027.

Selon plusieurs médias français, le club phocéen a soumis une offre de prêt assortie d’une option d’achat fixée à 10 millions d’euros, dans l’espoir de s’attacher les services d’un joueur au profil technique et stratégique capable de dynamiser son entrejeu. Le parcours du champion d’Afrique 2019 en Serie A a été marqué par des hauts et des bas. Il faut dire que le milieu de terrain a été freiné dans sa progression par des blessures.

Cependant, son talent et sa capacité à dicter le tempo d’un match restent incontestables, ce qui explique l’intérêt persistant de l’OM. La possible arrivée de Bennacer serait un coup stratégique, apportant une expérience internationale précieuse à un collectif en quête de régularité et de stabilité. Sa polyvalence, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes par ses passes précises pourraient transformer la dynamique du milieu olympien. L’international algérien colle parfaitement au projet de jeu prôné par De Zerbi.