Maghreb : de nombreux investissements télécoms annoncés dans cette région

Photo d'illustration

Le secteur des télécommunications revêt d’un enjeu important pour tout pays qui aspire au développement. Avoir un secteur des télécommunications performant permet de créer des opportunités annexes pour le grand bonheur des populations. Vu cet état de fait, des pays comme l’Algérie mobilisent d’importants moyens pour booster leur secteur des télécommunications.

L’Algérie accélère sa transition numérique en misant sur des investissements stratégiques pour moderniser son secteur des télécommunications. Le gouvernement ambitionne de rendre les services de téléphonie et d’Internet plus accessibles, même dans les régions les plus éloignées du pays. Cette volonté s’est récemment matérialisée à Tamanrasset, où des projets d’envergure ont été annoncés par le ministre des Télécommunications lors d’une visite officielle.

Située aux confins du Sahara, la wilaya de Tamanrasset symbolise les défis auxquels l’Algérie est confrontée en matière d’infrastructures numériques. C’est dans ce contexte que le ministre des Télécommunications a dévoilé une série d’initiatives visant à renforcer la connectivité dans cette région stratégique, frontalière du Mali et du Niger. Au cœur de ces annonces, la modernisation du réseau de téléphonie mobile occupe une place centrale.

L’objectif est d’améliorer la qualité des services offerts, notamment en étendant la couverture réseau et en optimisant les prestations liées à la téléphonie mobile. Un chantier crucial pour une wilaya où les distances et les conditions géographiques compliquent l’accès aux technologies de l’information. L’un des projets phares concerne la conversion du réseau Internet local à la fibre optique.

Actuellement, le taux de raccordement à la fibre dans la wilaya de Tamanrasset atteint 42 %, un chiffre que les autorités entendent faire grimper rapidement. Le ministre a souligné l’importance de cette technologie pour garantir un accès rapide et fiable à Internet, condition sine qua non pour le développement économique, éducatif et administratif de la région.