Énergie en Afrique: l’Algérie dans le top 3 du secteur solaire

Les importations africaines de panneaux solaires chinois ont atteint un niveau record sur les douze mois allant jusqu’à juin 2025, selon les données publiées par le groupe de réflexion Ember dans son rapport « Global Electricity Review 2026 ». L’Algérie apparaît désormais parmi les trois principaux marchés africains du secteur, derrière l’Afrique du Sud et le Nigeria.

Les données de la plateforme « China Solar PV Export Explorer », élaborée par Ember à partir des statistiques des douanes chinoises, indiquent que l’Afrique du Sud a importé 3 784 mégawatts (MW) de panneaux solaires chinois sur cette période. Le Nigeria suit avec 1 721 MW, devant l’Algérie qui atteint 1 199 MW. L’Égypte arrive en quatrième position avec 854 MW.

Une progression rapide des achats africains

Le rapport souligne une forte accélération des importations africaines de panneaux photovoltaïques chinois. Entre juillet 2024 et juin 2025, le continent a importé près de 15 GW d’équipements solaires, soit une hausse de 60 % par rapport à la période précédente.

Ember attribue cette progression à la baisse des prix des panneaux chinois, mais aussi à la recherche de nouveaux débouchés par les industriels chinois. Les exportations vers les marchés américain et européen ont ralenti après plusieurs mesures commerciales et hausses de droits de douane visant les produits liés aux énergies renouvelables.

L’Algérie fait partie des pays ayant enregistré les plus fortes progressions. Ember indique que les importations algériennes ont bondi en l’espace d’un an, permettant au pays de rejoindre le groupe des principaux acheteurs africains de matériel photovoltaïque chinois.

Plusieurs pays dépassent les records précédents

Le rapport note également que plusieurs marchés africains ont atteint des niveaux d’importation inédits ces derniers mois. Outre l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Algérie, des pays comme la Zambie, le Botswana ou encore la République démocratique du Congo ont fortement augmenté leurs achats.

Cette évolution intervient alors que plusieurs États africains cherchent à renforcer leur production électrique face à la croissance de la demande et aux difficultés d’accès à l’électricité dans certaines régions. Les projets solaires se multiplient également dans les programmes publics d’électrification rurale et dans les mini-réseaux alimentés par des investisseurs privés.

Classement africain selon Ember