Maghreb : un géant asiatique de la tech ouvre une filiale

Sur le continent africain, l’Algérie fait figure d’exemple en termes de dynamisme économique. En effet, le pays maitrise les outils de soft power pour attirer des investisseurs de qualité. Alger a notamment pour ambition de devenir un hub technologique en Afrique. Les premières autorités ont enclenché divers mécanismes pour exploiter tous les pans de ce secteur.

C’est ainsi que l’Algérie vient de renforcer son positionnement dans le secteur technologique avec l’arrivée d’un nouvel acteur de poids. En effet, le géant chinois Transsion Holdings, spécialisé dans la fabrication d’équipements électroniques et mobiles, a officiellement annoncé son implantation sur le marché algérien via sa filiale Oraimo. Cette expansion témoigne des ambitions croissantes du pays en matière de digitalisation et d’accès aux technologies de pointe.

Avec une population jeune et connectée, l’Algérie représente un marché stratégique pour les entreprises technologiques souhaitant conquérir l’Afrique du Nord. Transsion Holdings, qui domine déjà le marché africain des smartphones avec des marques comme Tecno, Infinix et Itel, entend désormais imposer Oraimo comme un acteur majeur des accessoires électroniques et des objets connectés en Algérie. la société mise sur une distribution hybride combinant des points de vente physiques et des plateformes en ligne.

Cette approche vise à garantir une accessibilité optimale aux consommateurs tout en offrant des garanties flexibles sur ses produits, un élément clé pour se différencier de la concurrence. L’arrivée de Transsion Holdings s’inscrit dans un contexte de transformation numérique accélérée en Algérie. Le gouvernement multiplie les initiatives pour développer l’économie numérique et favoriser l’émergence d’un écosystème technologique compétitif.

Des investissements massifs sont réalisés dans les infrastructures de télécommunications, la fibre optique et la généralisation de l’accès à Internet mobile. L’implantation d’Oraimo pourrait ainsi ouvrir la voie à de futures collaborations industrielles, voire à la production d’accessoires électroniques sur le sol algérien, réduisant ainsi la dépendance aux importations.