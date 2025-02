Maghreb: un groupe automobile renforce son ancrage avec un pôle d’innovation

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

Un géant de l’automobile mondial renforce sa présence stratégique au Maghreb, plus précisément en Algérie, avec une vision claire pour le développement de la filière automobile locale. Stellantis, l’un des leaders du secteur, a dévoilé un plan ambitieux visant à atteindre un taux d’intégration locale de 30 % d’ici 2026. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à dynamiser l’industrie algérienne, à stimuler l’innovation technologique et à renforcer les compétences des acteurs locaux.

Une stratégie axée sur la collaboration et l’innovation

Stellantis, qui regroupe des marques emblématiques telles que Fiat, Peugeot, Citroën et Opel, a déjà implanté une usine de production Fiat à Oran. Cependant, le groupe ne compte pas s’arrêter là. Il prévoit de créer un pôle national d’études dédié au développement des compétences et des technologies. Ce pôle aura pour mission de former les talents locaux, d’accompagner les fournisseurs dans leur montée en gamme et de contribuer à la conception de véhicules adaptés aux besoins du marché algérien et régional. Cette initiative s’accompagne de l’organisation, dès mai prochain, de la deuxième édition du Forum international des fournisseurs, un événement clé pour favoriser les partenariats locaux et accélérer le développement du secteur.

Un engagement en faveur de l’économie locale

L’objectif de 30 % d’intégration locale d’ici 2026 témoigne de la volonté de Stellantis de jouer un rôle central dans la transformation de l’industrie automobile algérienne. En misant sur la création d’un écosystème performant, associant fabricants, fournisseurs et centres de recherche, le groupe entend positionner l’Algérie comme un hub industriel et technologique en Afrique du Nord. Cette stratégie ne se limite pas à la production de véhicules, mais s’inscrit dans une vision à long terme visant à soutenir l’économie locale, à créer des emplois durables et à participer à la modernisation de l’industrie nationale.

Une opportunité pour l’Algérie dans un secteur en mutation

Alors que l’industrie automobile mondiale est en pleine transition, notamment avec l’émergence des véhicules électriques et des nouvelles technologies, l’Algérie a l’opportunité de se positionner comme un acteur clé dans cette évolution. Les projets de Stellantis, centrés sur l’innovation, la formation et les partenariats locaux, pourraient permettre au pays de devenir un modèle de développement industriel en Afrique et dans le monde arabe.