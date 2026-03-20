CAN 2025 : la position tranchée de Wayne Rooney après l’attribution du titre au Maroc

Wayne Rooney, ancien international anglais et consultant pour Prime Video Sport, a réagi mardi soir à la décision de la Confédération africaine de football d’attribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc. Son intervention est intervenue en marge des rencontres de Ligue des Champions, sur le plateau où il officie régulièrement comme analyste.

Interrogé sur cette décision, l’ancien capitaine de Manchester United a exprimé son incompréhension face au retournement de situation intervenu après la finale. « C’est fou. Si j’étais un joueur marocain, je ne l’accepterais pas. Le Sénégal les a battus équitablement. », a-t-il déclaré.

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Une décision administrative qui renverse le résultat sportif

La Confédération africaine de football a attribué le trophée au Maroc à la suite de la finale disputée face au Sénégal, alors que la rencontre s’était initialement soldée par une victoire sénégalaise sur le terrain. Cette décision administrative modifie donc l’issue sportive du match. Les éléments précis ayant conduit à cette relecture du résultat n’ont pas été détaillés publiquement à ce stade par l’instance dirigeante du football africain.

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Une décision contestée par le Sénégal

Les autorités sénégalaises du football contestent cette décision et envisagent un recours. La voie du Tribunal arbitral du sport (TAS), juridiction basée à Lausanne et compétente pour ce type de litiges, est évoquée pour contester l’attribution du titre. Une telle procédure pourrait entraîner un réexamen du dossier dans les prochaines semaines, en fonction des éléments présentés par les différentes parties.

Une prise de position qui alimente le débat

La réaction de Wayne Rooney intervient alors que la décision de la CAF continue de susciter des commentaires dans le monde du football. En affirmant que le Sénégal « les a battus équitablement », l’ancien attaquant anglais exprime son point de vue sur l’issue sportive de la rencontre. Le dossier reste ouvert en attendant une éventuelle saisine officielle du TAS, qui pourrait fixer un calendrier de procédure et préciser les délais d’examen du recours.