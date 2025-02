Gaz russe : record d’exportation vers l’Europe via ce pays

Photo DR

Avant février 2022, l’Ukraine représentait l’artère principale d’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe. Le réseau ukrainien, hérité de l’ère soviétique, transportait annuellement près de 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers le continent européen. Cette route historique a brutalement cessé de fonctionner lorsque Kiev a décidé de fermer ses infrastructures gazières en réponse à l’offensive militaire russe, privant ainsi plusieurs pays européens de leur source traditionnelle d’approvisionnement énergétique.

Turkish Stream : la nouvelle route gazière stratégique

Le gazoduc Turkish Stream, reliant la Russie à la Turquie par la mer Noire, émerge désormais comme l’unique voie d’acheminement du gaz russe vers l’Europe. Mis en service en janvier 2020, cet ouvrage d’une capacité de 31,5 milliards de mètres cubes dessert principalement les pays d’Europe du Sud et du Sud-Est. Cette infrastructure moderne témoigne de la réorganisation des flux énergétiques européens et du rôle croissant de la Turquie comme plaque tournante énergétique régionale.

Des chiffres qui attestent d’une demande soutenue

Les données de janvier 2025 révèlent une performance exceptionnelle du Turkish Stream, avec 1,56 milliard de mètres cubes de gaz acheminés vers l’Europe. Ce volume dépasse de 27% celui enregistré un an plus tôt et surpasse de 2% les livraisons de décembre 2024. Cette hausse établit un nouveau record depuis l’inauguration du gazoduc, supplantant le précédent sommet d’août 2023 qui atteignait 1,53 milliard de mètres cubes. Ces statistiques, compilées par TASS à partir des données du Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport de gaz, démontrent la vitalité persistante des échanges gaziers russo-européens malgré les tensions géopolitiques actuelles.