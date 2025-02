Elon Musk: son père détruit un mythe qu’il a longtemps entretenu

Errol Musk à gauche et son fils Elon (Getty Images - NYP)

Durant des années, Elon Musk a bâti son histoire personnelle autour d’une enfance marquée par les difficultés financières et les épreuves. Le patron de Tesla et SpaceX a régulièrement évoqué une jeunesse modeste, dépourvue de privilèges particuliers, au sein d’une famille passée d’un statut précaire à celui de classe moyenne supérieure. Cette narration, devenue partie intégrante de sa légende d’entrepreneur parti de peu, vient d’être sérieusement ébranlée par son propre père lors d’une intervention remarquée sur le plateau de The Ahmad Mahmood Show.

Une jeunesse dorée dissimulée

Errol Musk dresse un portrait radicalement différent de l’environnement familial dans lequel a grandi le futur milliardaire. Selon lui, son fils se rendait à l’école en Rolls-Royce, symbole éclatant d’une aisance financière considérable. Le patriarche de la famille Musk attribue cette prospérité à sa réussite professionnelle précoce comme ingénieur consultant indépendant. À seulement 26 ans, il avait déjà atteint un niveau de carrière comparable à celui de professionnels dans la quarantaine. Sa société personnelle, créée à 24 ans, lui permettait une flexibilité suffisante pour passer du temps avec ses enfants, tandis que l’acquisition d’un avion personnel à 23 ans témoignait d’un train de vie luxueux.

Les ressorts d’une success story familiale

Le succès professionnel d’Errol Musk ne se limitait pas à son activité d’ingénieur. Ses investissements, notamment dans une mine d’émeraudes en Zambie, ont généré des revenus si importants qu’il peinait parfois à les gérer efficacement. La demeure familiale où Elon a passé son enfance illustre cette opulence : elle abrite aujourd’hui l’ambassadeur de l’Union européenne en Afrique du Sud. Cette réussite financière contredit frontalement les déclarations d’Elon Musk sur X (anciennement Twitter), où il affirme n’avoir jamais reçu d’héritage ni de don monétaire conséquent.

Une enfance privilégiée dans l’Afrique du Sud de l’apartheid

La jeunesse d’Elon Musk s’est déroulée dans l’Afrique du Sud des années 70 et 80, au sein d’une famille blanche privilégiée pendant l’apartheid. Son père Errol, ingénieur prospère, et sa mère Maye, mannequin et diététicienne renommée, ont offert à leurs enfants une éducation de premier ordre. La famille résidait dans une vaste propriété de Pretoria, disposait de personnel de maison et évoluait dans les cercles les plus aisés de la société sud-africaine de l’époque. Cette réalité contraste fortement avec l’image d’autodidacte parti de rien qu’Elon Musk a cherché à cultiver au fil des années, et que les récentes déclarations de son père viennent définitivement ébranler.